Observaciones al Código Penal no se conocerán hoy

El presidente de la Comisión Especial del Senado que estudia el proyecto de Ley del Código Penal, Rafael Calderón, informó que el informe sobre esa pieza legislativa podría estar listo la próxima semana, por lo que no será conocido en la sesión de hoy.

Calderón habló tras un encuentro de la comisión con el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, monseñor Víctor Masalles, quien expuso sus consideraciones sobre las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo a la pieza legislativa, específicamente sobre el tema del aborto. “Por la importancia del tema, su estudio no se puede precipitar, por lo que el informe podría estar listo la próxima semana, no podrá conocerse en la sesión de mañana (hoy)”, dijo Calderón.



De su lado, Masalles expresó que acudió al encuentro para reiterar su posición como ciudadano y la posición de la Iglesia católica.



“Vine a hablar del Artículo 37 de la Constitución, que toma dos puntos: Uno el derecho a la vida, que es inviolable y el otro el de la pena de muerte que no se aplicará de ninguna manera y marca el ritmo de la Constitución, los demás derechos están supeditados al derecho a la vida”, manifestó monseñor Masalles.



Elogió la labor que está realizando la comisión y señaló que ve en sus miembros un deseo de seguir alimentándose con la posición de cualquier persona que desee aportar al informe que se prepara cuyos datos “son recolectados con mucha seriedad”.



En la sesión del pasado día 11, los senadores formaron una comisión especial para estudiar el proyecto de ley de Código Penal, observado por el Poder Ejecutivo. Dicha comisión disponía de un plazo de 15 días, que se cumplen hoy, para rendir su informe sobre la pieza.



La comisión especial es presidida por el senador Rafael Calderón e integrada por Félix Nova, José Ignacio Paliza, Amable Aristy Castro, Luis René Canaán, Amarilis Santana, Pedro Alegría, Julio César Valentín y Juan Orlando Mercedes.