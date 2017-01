La planificación es la clave para un viaje exitoso

Cuando las vacaciones están por llegar, el deseo de viajar aumenta, porque no hay nada mejor, después de un período largo de trabajo, que desconectarse de todo en un lugar acogedor y que sea de nuestro agrado. Aunque hay personas que aprovechan los días feriados o un fin de semana libre para viajar, estos periplos tienen algo en común, y es la previa planificación.



Algunas de las preguntas que surgen previo a las vacaciones son las siguientes: ¿cuánto tiempo y dinero dispongo para el viaje? ¿A qué destino me gustaría ir? ¿Quiénes serán mis compañeros de aventura? ¿Cuál es el propósito de mi viaje?



Destino



Si ya te has hecho tus interrogantes, antes que llegue el día esperado se aconseja saber cuáles opciones de destinos tú y tus acompañantes desean y el presupuesto con el que cuentan.



Cada persona que te acompañe en tus vacaciones debe sentirse satisfecho con las decisiones tomadas. Es importante que lean minuciosamente y se empapen de la información suficiente sobre el lugar a visitar, para que a la llegada se sientan como en casa.



Como existen en las páginas web agencias de viajes confiables mantente al tanto sobre las diversas ofertas y facilidades que te ofrecen en sus paquetes turísticos.



En tus tiempos de lectura descubre cuáles son los espacios culturales, centros de diversión, parques, restaurantes, playas, ríos, tiendas y farmacias más cercanos a la zona de destino para que tengan una idea de cómo ubicarlos cuando lleguen.



Presupuesto



Primero determina lo que puedes gastar en tus vacaciones, dejando aparte el presupuesto de lo que tienes que pagar cuando regreses.



En caso de que percibas que el costo se eleva más de lo que puedes pagar, puedes restringir los gastos que no sean tan necesarios; si no tienes más opción cambia de destino con tiempo.



El pago de comida, transporte y hospedaje es imprescindible; a lo que se agregan otros como la compra de varias piezas y calzados, excursiones en zonas aledañas al lugar, además de que debes tener dinero extra para lo que pueda ocurrir durante tu estadía. Si es posible escoge un hotel que esté cerca de las atracciones turísticas.



Es importante saber que a un traslado fuera de tu entorno se le agrega un gasto por la visita a museos, tiendas, utilización de taxis o la renta de un carro.



Si el viaje lo planeaste fuera del país, primero revisa que tus documentos estén al día y a mano, como cédula, pasaporte y visa. Compara el precio de los diferentes vuelos o boletos para transporte terrestre, lo mismo debes hacer con el alojamiento, y verificar qué tipo de comodidades ofrece y cuáles tours tiene disponibles.



En cuanto a tus tarjetas de crédito, procura que estén al día para que te ahorres la preocupación del pago en tus vacaciones. En el caso de irte para el exterior avisa a tu banco que te vas de paseo para que cuando la utilices no te la reporten como un consumo sospechoso y la bloqueen.



Viaje todo incluido



Algunas agencias te brindan la oportunidad de viarios paquetes de viaje con todo incluido, como el hospedaje, comida, combustible y excursiones, así se te hará más fácil conocer lo que ofrece la ciudad y es posible que te mantengas dentro de tu presupuesto.



Seguro de viaje



Durante el viaje se pueden presentar dificultades que están fuera de lo planeado, por ejemplo, perder el vuelo o el equipaje, tener un accidente o enfermarte en tu destino, así como regresar de urgencia a tu país, lo que genera problemas y gastos extras.



El seguro de viaje es un producto asegurador que permite al usuario realizar un paseo protegido, sin preocupaciones, y disfrutar del mismo.



Estos ofrecen coberturas en todo el mundo para que los desplazamientos no impidan al usuario disfrutar de la mejor asistencia y protección.

