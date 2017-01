Unos Premios Oscar menos blancos

Tras dos años de furor por unos “OscarsTanBlancos (OscarsSoWhite), con la ausencia de actores afroaméricanos en los nominados en las categorías de interpretación, la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas presentó una lista mucho más diversa de nominados, encabezada por el luminoso retrato de Barry Jenkins sobre el paso a la adultez “Moonlight”, “Fences” de Denzel Washington y “Hidden Figures” de Theodore Melfi.



Otro aspecto relevante de las nominaciones, es que desde “Titanic”, en la gala del 1998, ninguna película había recibido 14 nominaciones para los Premios Oscars. Y de la misma manera que lideró tanto en nominaciones como en premiaciones en los Golden Globes, el musical “La La Land” se impuso según el listado revelado la mañana de ayer e igualó el record.



La primera en recibir 14 candidaturas fue “All About Eve” (1950), y solo se llevó seis estatuillas. “Titanic”, en cambio, se alzó con 11.



Con ocho nominaciones, al filme de Damien Chazelle le siguen “Arrival” y “Moonlight” y con seis candidaturas respectivamente “Hacksaw Ridge” y “Manchester by the Sea”. La premiación se llevará a cabo el próximo 26 de febrero.



Las candidatas a Mejor película son “Arrival”, “Fences”, “Hacksaw Ridge”, “Hell or High Water”, “Hidden Figures”, “La La Land”, “Lion”, “Manchester by the Sea” y “Moonlight”, mientras que tras el Oscar a Mejor director van Denis Villeneuve (Arrival), Mel Gibson (“Hacksaw Ridge”), Damien Chazelle (La La land), Kenneth Lonergan (“Manchester by the Sea”) y Barry Jenkins (“Moonlight”).



El actor del año se debatirá entre Casey Affleck, Andrew Garfield, Ryan Gosling, Viggo Mortensen y Denzel Washington por sus actuaciones en “Manchester by the Sea”, “Hacksaw Ridge”, “La La Land”, “Captain Fantastic”, “Fences”, respectivamente, y la actriz Isabelle Huppert, Ruth Negga, Natalie Portman, Emma Stone y Meryl Streep por los filmes , “Elle”, “Loving”, “Jackie”, “La La Land” y “Florence Foster Jenkins”.



Mahershala Ali de “Moonlight”, Jeff Bridges (“Hell or High Water”), Lucas Hedges (“Manchester by the Sea”), Dev Patel (“Lion”) y Michael Shannon por “Nocturnal Animals” batallan por la estatuilla al Actor secundario, mientras que Viola Davis (“Fences”), Naomie Harris (“Moonlight”), Nicole Kidman (“Lion”), Octavia Spencer (“Hidden Figures”) y Michelle Williams (“Manchester by the Sea”) van tras el de actriz de reparto.



El filme extranjero tiene como nominados a “Land of Mine” de Dinamarca, la película sueca “A Man Called Ove”, de Irán “The Salesman”, “Tanna”, australiana, y “Toni Erdmann” de Alemania.



“Arrival”, “Fences”, “Hidden Figures”, “Lion” y “Moonlight” son las candidatas a Guion Adaptado y “Hell or High Water”, “La La Land”, “The Lobster”, “Manchester by the Sea” y “20th Century Women”, al Original.



La categoría a Cinta Animada está compuesta por “Kubo and the Two Strings”, “Moana”, “My Life as a Zucchini”, “The Red Turtle” y “Zootopia”.



Las aspirantes a Música original son “Jackie” de Mica Levi, “La La Land” por Justin Hurwitz, “Lion” de Dustin O’Halloran y Hauschka, “Moonlight” de Nicholas Britell y “Passengers” (Thomas Newman), y a Canción Original “Audition (The Fools Who Dream)”, “La La Land” (música de Justin Hurwitz; letra de Benj Pasek y Justin Paul), “City Of Stars”, “La La Land” (música de Justin Hurwitz; letra de Benj Pasek y Justin Paul), “Can’t Stop The Feeling” de “Trolls” (música y letra de Justin Timberlake, Max Martin y Karl Johan Schuster), “The Empty Chair” de “Jim: The James Foley Story” (música y letra de J. Ralph y Sting) y “How Far I’ll Go” de “Moana” (música y letra de Lin-Manuel Miranda).



Por otro lado, “A Man Called Ove”, “Star Trek Beyond” y “Suicide Squad” compiten en el renglón de Maquillaje y peinado y “Rogue One: A Star Wars Story”, “The Jungle Book”, “Doctor Strange”, “Fantastic Beats and Where to Find Them”, “Arrival”, “The BFG”, “Kubo and the Two Strings”, “A Monster Calls” van tras la estatuilla de Efectos visuals. Las películas “Hail, Caesar!”, “Silence”, “13 Hours”, “Deepwater Horizon”, “Sully”, “Allied”, “Fire at Sea”, ‘’I Am Not Your Negro”, ‘’Life, Animated” “OJ: Made in America”, “13th”, “Hell or High Water”, “Star Trek Beyond”, “Suicide Squad”, “The Jungle Book”, “Doctor Strange”,”Kubo and the Two Strings” y los cortometrajes “Ennemis Intérieurs”, “La Femme et le TGV”, “Silent Nights”, “Sing”, “Timecode”, “Extremis”, “4.1 Miles”, “Joe’s Violin”, “Watani: My Homeland” y “The White Helmets”, también recibieron nominaciones.

Adams, Deadpool y Finding Dori entre los“olvidados”

La actriz Amy Adams (quien aparecía en las predicciones por los filmes “Arrival” o “Nocturnal Animals”) y el cineasta Martin Scorsese figuran entre los “olvidados” de las nominaciones para la 89 edición de los Óscar. Scorsese vio como su película de temática religiosa “Silence” pasaba sin mayor gloria por el anuncio logrando entrar solo en el renglón a la mejor fotografía para el mexicano Rodrigo Prieto.



También quedaron en el olvido Annette Bening de “20th Century Women”, Joel Edgerton (“Loving”), Michael Keaton (“The Founder”) y Aaron Taylor-Johnson, que logró el Globo de Oro a mejor actor de reparto por “Nocturnal Animals”. Clint Eastwood (“Sully”) sólo cosechó una nominación, la de mejor edición de sonido, así como el chileno Pablo Larraín (“Jackie”) quien consiguó tres menciones, pero no en las categorías a dirección y mejor.



Otros olvidos fueron “Finding Dory”, “Deadpool” y “The Birth of a Nation”, la película de Nate Parker que sonaba como fuerte aspirante tras su exitoso paso por el Festival de Sundance.