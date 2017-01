Video:Gobernantes Celac proclaman intención de arreciar esfuerzos de unidad por la paz

Los Jefes de Estado reunidos en la V Cumbre de la Celac favorecieron incrementar esfuerzos comunes. Esto con el objetivo de dignificar la vida de sus pueblos y construir una mayor justicia social.



Hablaron al agotar sus turnos en el cónclave.



Sánchez Cerén, un paso más para consolidar las relaciones

Salvador Sánchez Cerén, presidente de El Salvador, destacó el trabajo realizado durante un año.



Felicitó a Danilo Medina. Dijo que es un paso más para consolidar la relación con otros países del mundo.



Resaltó los esfuerzos de su país en la lucha contra el hambre. Dijo que existe un alto interés en la mujer rural.



Indicó que es importante analizar la situación de los migrantes para proteger sus derechos.



“Estamos abriendo una nueva etapa para favorecer el diálogo”, puntualizó.



Dijo que tenderá puentes de solidaridad en su presidencia pro Témpore. Buscará avanzar esfuerzos para mejorar la situación de nuestros países.



“Sabemos que en un año estaremos unidos dando cuenta de estos logros".





David Granger, diversidad en la región

David Granger, presidente de Guyana agradeció hospitalidad de la República Dominicana.



También elogió la presidencia pro Témpore de Danilo Medina. Dio la bienvenida a la de Sánchez Cerén, de El Salvador.



Resaltó la diversidad de los países miembros de la Celac. De igual modo destacó los esfuerzos de esa diversidad.

Celac es una expresión de los deseos de superación de la comunidad caribeña y latinoamericana.



Enfatizó sobre los esfuerzos que hay que hacer para mejorar el medio ambiente. Afirmó que hay desafíos para el Caribe.



“Nos encontramos en un proceso hacia el estadio verde”, dijo.



Rafael Correa, el gran proyecto de la Celac

Por su lado, Rafael Correa, de Ecuador, quien Danilo Medina definió como un latinoamericanista completo.



Correa felicitó a Danilo Medina por la labor realizada en la presidencia pro Témpore.



Hizo un recorrido por lo que definió como el gran proyecto de la Celac. Dijo que es hora de caminar con nuestros pies.



“Hay que buscar la unidad para una mejor vida en el planeta”. Defendió la idea de la solidaridad con los migrantes.



Dijo que se debe crear una corte de derecho internacional para los crímenes en contra del medio ambiente.



Rafael Correa clamó por adecuadas arquitecturas financieras.



“Debemos declarar una lucha frontal contra los paraísos fiscales y hacer un compromiso radical con la democracia”.



Manifestó que los pobres dejarán de ser pobres con justicia.



Advirtió que hay quienes quieren destruir la unidad de los países latinoamericanos y caribeños.



Jocelerme Privert, Haití agradecido solidaridad de Danilo Medina

El presidente de Haití Jocelerme Privert habló. Destacó la búsqueda común de bienestar para nuestros pueblos.



Celac es un instrumento llamado a garantizar los intereses de nuestros pueblos.

El jefe de Estado haitiano fue enfático al hablar del agradecimiento de su país a la República Dominicana. Dejó el discurso en francés para enfatizarlo en español.



Indicó que Celac es la voz de América Latina y del Caribe.



“Esta es una oportunidad para hablar de la situación de mi país”. Habló de las elecciones de Haití, completando vacantes en el Senado y la Cámara de Diputados.



Pidió que sean apoyadas las nuevas autoridades electas en las pasadas elecciones.



Habló de los problemas que enrarecían la atmósfera de Haití. Se refirió a grandes desafíos económicos y sociales.



Sin embargo, afirmó que en este momento los resultados son promisorios.



Más de 1,900 millones de dólares en pérdidas han causado las catástrofes de su país. El último hucarán generó una gran solidaridad.



En este contexto, significó su agradecimiento a su colega y amigo, Danilo Medina. Sobre todo en lo relativo a la solidaridad y apoyo a Haití frente al huracán Matthew.



También expresó estar convencido que el nuevo presidente de Haití será bien recibido.



Invitó a la comunidad de la Celac a la toma de posesión de su sucesor.



Pidió una cooperación especial hacia Haití. Agradeció las reflexiones en favor del bienestar de su país.



“La decisión de poner un programa entre Celac y Haití para la cooperación es invaluable”, consideró.



Raúl Castro, unidad es necesidad para enfrentar desafíos

En tanto, Raúl Castro, presidente de Cuba, resaltó que la unidad es una necesidad para enfrentar los desafíos.



Esto, reconociendo los intereses en común con la diversidad existente. Recordó no intervenir en los asuntos internos de otro Estado.



Reiteró su apoyo a Venezuela en las acciones en contra de la Revolución Bolivariana. Asimismo, expresó su voluntad de seguir negociando los acuerdos con Estados Unidos y continuar el diálogo.



Dijo que el bloqueo persiste, lo que afecta el desarrollo de su país.



“Agradezco a Danilo Medina por su homenaje a Fidel Castro en el acto inaugural de esta cumbre”. También lo felicitó por la labor realizada al frente de la Celac.



Paz y compromiso

También habló Daniel Ortega, presidente de Nicaragua. Expresó su admiración por la lucha que se realiza en favor de la dignidad de los dominicanos.



Expresó su alegría por Puerto Rico, porque en los próximos meses será liberado Oscar López. Una victoria, dijo, que ha contado con la solidaridad de la Celac.



Dijo que se debe seguir luchando por la paz en nuestras naciones, a la que se debe añadir el compromiso.



“Una América Latina en paz demanda que se ponga término al acoso de la República Bolivariana de Venezuela”.



Evo Morales, desafíos pendientes

El presidente de Bolivia, Evo Morales, también se expresó en el cónclave. Habló de los desafíos pendientes, de sus orígenes.



Criticó lo que llamó las denominadas guerras históricas de Estados Unidos y las distintas crisis del capitalismo.



Del mismo modo, el crecimiento de la pobreza que, según sus precisiones, no ha sido resuelta con el neoliberalismo.



“Todas las políticas de privatizaciones han sido un tremendo fracaso”, apostilló.



Evo Morales pidió unidad en favor de los derechos humanos de los migrantes. Explicó que es un derecho vivir en cualquier país.



Nicolás Maduro, pueblos muy cercanos

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro reiteró su agradecimiento al pueblo dominicano por la solidaridad. Dijo que ambos pueblos son muy cercanos desde siempre.



Se ha cultivado un mutuo apoyo por las grandes libertades del continente. Refirió que Juan Bosch marcó una época con sus ideas. De igual modo dijo que amaba su ejemplo, su legado.



Además, expresó su admiración por Francisco Alberto Caamaño.



Nicolás Maduro llamó al optimismo, pero uno real y no fantasioso.



Dijo que se celebra un nuevo consenso en nuestra América. Con ideas centrales referidos a nuestra región.



Nunca antes en 200 años de vida republicana hubo un organismo del nivel de la Celac. Habló de las batallas de nuestros pueblos, con el ADN de nuestra descendencia latinoamericana.



Afirmó que Simón Bolivar convocó para tratar de fundar una unión de repúblicas.



Maduro proclamó que hay profundos cambios. Enfatizó que América Latina y el Caribe se necesitan más que nunca.

Propuso un organismo de consulta para abordar todos los temas de la realidad de América Latina.