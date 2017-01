Bisonó analiza si apela decisión a favor de Antún

El dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, Víctor- Ito- Bisonó dijo que analiza con sus abogados si apela o no la decisión del Tribunal Superior Electoral que ratifica a Federico- Quique- Antún como presidente de esa organización. Sostuvo que él y otros dirigentes no van a desmayar hasta que se produzca una renovación en el cuadro directivo del PRSC.



El martes, el Tribunal Superior Electoral (TSE), reconoció a Antún Batlle como legítimo presidente de esa organización política y desautorizó a Ito Bisonó y Josecito Hazim a convocar una asamblea nacional para el 19 de febrero próximo.



Bisonó dijo que lo que corresponde en estos momentos es continuar organizando la reunión que se llevará a cabo el domingo 19 de febrero para relanzar la organización y emprender el proceso de fortalecimiento institucional para competir en las próximas elecciones.



“Aquí no se trata de vencedores y vencidos. Nuestra misión es la de abrir el partido a la necesaria renovación que sume al pueblo dominicano en una alternativa real, con vocación de poder. El momento no es preciso para luchas estériles que nos alejen de las verdaderas problemáticas de la población”.