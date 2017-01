Compromisos de Celac deberán lidiar con Donald Trump

Bávaro.- Los países de Latinoamérica y el Caribe asumieron ayer una Declaratoria Política de Punta Cana que reafirma el apoyo a Cuba, Venezuela y la protección a la migración. Esos compromisos que de manera conjunta aprobaron los 33 países de la región, la obligan a lidiar con el Gobierno de Estados Unidos.



De manera muy concreta, la región le hace un llamado al Gobierno estadounidense a que, sin condicionamientos, ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero de esa nación. “Exhortamos al presidente de los Estados Unidos, a que utilice sus amplias facultades ejecutivas para modificar sustancialmente la aplicación del bloqueo”, dice la Declaratoria con la que cerró ayer la V Cumbre de Jefes de Estados y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que se realizó en el complejo hotelero Barceló Bávaro, durante cinco días, desde el pasado sábado hasta ayer.



En un documento de 20 páginas, con 71 compromisos, la Declaratoria aborda desde la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la transparencia, la seguridad ciudadana, y la seguridad alimentaria, la igualdad de género y lucha contra la violencia a la mujer, juventud, educación, promoción de la ciencia y la tecnología para el desarrollo, gestión de riesgos de desastres, crecimiento sostenible, cambio climático, la problemática de las droga, la garantía de los derechos humanos, la integración en el comercio, hasta la migración.



Cinco días de trabajo en esta V Cumbre que arrancaron el sábado con edificación de los documentos dentro de las comisiones, el martes con la XIII Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores para finalizar ayer miércoles con esta Cumbre, una Declaratoria Política y 19 declaraciones especiales, para llegar a una conclusión. Los 10 mandatarios que participaron y los 30 cancilleres se alinearon en una sola voz, la de consolidar la unidad ante las nuevas políticas estadounidenses impulsadas por el nuevo presidente Donald Trump. Durante la plenaria de la V Cumbre, algunos presidentes no lo mencionaron directamente (no fue el caso de Raúl Castro), pero sí hicieron alusión a sus medidas y señales a una gestión gubernamental que solo tiene seis días.



El documento también considera que la devolución a Cuba de la Base Naval de los Estados Unidos en Guantánamo es relevante para el proceso de normalización de las relaciones entre ambos países. Tanto el tema Guantánamo como el desbloqueo de Cuba ya han sido asuntos abordados y hechos declaratorias en la pasada Cumbre, celebrada en Quito, Ecuador.



Ahora que el presidente estadounidense Donald Trump ha materializado su amenaza de construir un muro en México, los países latinoamericanos y del Caribe han consolidado una visión basada en el respeto a los derechos humanos hacia los migrantes y de rechazo a la criminalización de la migración irregular, “así como todas las formas de racismo, xenofobia y discriminación contra los migrantes”.



Apoyo a Venezuela y atención a Haití



Los países también reafirmaron el apoyo al proceso de diálogo nacional que mantiene Venezuela y la oposición con acompañamiento de los expresidentes Leonel Fernández, José Luis Rodríguez Zapatero, de España; y Martín Torrijos, de Panamá. También señalan que debe ser revertido la orden que emitió Barack Obama en 2015, que declara a Venezuela como amenaza, el 26 de marzo del 2015. Durante la plenaria de la V Cumbre, también los presidentes cubano, Raúl Castro, boliviano, Evo Morales, y de Nicaragua, Daniel Ortega, afirmaron su apoyo a la “defensa de soberanía” y “denuncias intervencionistas” hacia el país sudamericano.



Los Estados miembros de Celac, de igual manera, se comprometieron a dar seguimiento a la cooperación hacia Haití. El pasado 12 y 13 de enero se aprobó conformar un Grupo Ad Hoc para realizar un diagnóstico sobre las necesidades de cooperación de Haití, y elaborar un documento evaluativo.



Una plenaria agotadora



Raúl Castro, que encabeza lo que ha sido un Gobierno históricamente convulso con Norteamérica, expresó su voluntad de continuar con Estados Unidos un diálogo respetuoso y de cooperación sobre la base del respeto a la soberanía, igualdad y reciprocidad. “Sería deseable que el nuevo Gobierno de los Estados Unidos opte por el respeto de la región, aunque es preocupante que haya declarado intenciones que ponen en riesgo nuestros intereses en las esferas del comercio, el empleo, la migración, el medio ambiente, entre otras”, dijo Castro en su turno en la plenaria de la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno, que se extendió por cuatro horas y 30 minutos, desde las 3:30 hasta las 8:04 de la noche.



Rafael Correa, presidente de Ecuador, pidió más tiempo en su turno (al final todos exageraron) para hacer una especie de despedida, pues esta será su última Cumbre, y él deja la presidencia el 24 de mayo. Allí llamó en esa plenaria a asumir una clara posición en defensa de los migrantes. “La solución para detener la migración no son muros ni fronteras, es solidaridad, es humanidad y crear condiciones de bienestar y paz para todos los habitantes”, resaltó.



República Dominicana terminó ayer un año de compromisos ante la Presidencia Pro Tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), que fue pasada a El Salvador. De presidente a presidente, Danilo Medina le pasó la bandera que simboliza este cambio de mando a Salvador Sánchez Cerén. El mandatario salvadoreño, pues, manifestó que ese compromiso que asume su Gobierno, lo recibe como un reto para lo cual pidió apoyo de los presidentes que componen Celac. Esa colaboración que solicitó, dijo, no solo será para ejecutar los planes propuestos en este 2017, sino también alcanzar metas que contribuyan al progreso de los países de la región.

Solo 10 presidentes, la mayoría cancilleres

A la V Cumbre Celac solo asistieron 10 presidentes, incluyendo Danilo Medina, de los 33 que componen el organismo regional. Los presentes fueron Jocelerm Privert, de Haití; David A. Granger, de Guyana; Raúl Castro, de Cuba; Daniel Ortega, de Nicaragua, y Salvador Sánchez Cerén, de El Salvador. También, Rafael Correa, de Ecuador; Evo Morales, Bolivia; Andrew Holness, de Jamaica, además de Nicolás Maduro, de Venezuela. Días antes del evento, la Cancillería habló de que 18 presidentes habían confirmado. También vino el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Brown. La mayoría de los países fueron representados por sus cancilleres, a excepción de Costa Rica y Panamá, que tuvieron voz a través de sus vicepresidentes. Cinco países fueron representados por viceministros, entre ellos tres de gran influencia en la región: Colombia, Brasil, Perú, Bahamas y Santa Lucía.

Combate a la corrupción y evasión fiscal

Ahora que Latinoamérica se ha sacudido por el caso de soborno y sobrevaluaciones de la constructora Odebrecht, en el papel de la Declaración queda el compromiso de fortalecer mecanismos de prevención, identificación sanción y combate a la corrupción, como también vigorizar la transparencia de la gestión pública. La declaración también hace una mención de compromiso al combate a la evasión fiscal y lavado de dinero. Rafael Correa, presidente de Ecuador, echó parte de la responsabilidad del escándalo Odebrecht al paraíso fiscal de los países de la región.

Agenda de las Primeras Damas

La Altagracia, Higüey. La Primera Dama Cándida Montilla de Medina agotó una agenda con sus homólogas y las esposas de cancilleres que asistieron a la V Cumbre de Jefes y Jefas de Estado y/o de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).



Montilla de Medina junto a las primeras damas Ginette Privert, de Haití, y Clara Savarín, de Dominica, además de las esposas de los cancilleres, Elizabeth Franco de Loizaga, de Paraguay; Sharon Brantley, de San Cristóbal y Nieves, y Angelita de Vargas, de la República Dominicana, quienes acompañadas por otras damas, compartieron distintos momentos y espacios. Realizaron un recorrido por la Basílica Catedral Nuestra Señora de La Altagracia y el Museo contiguo que lleva el mismo nombre.

Raúl Castro

“Cuba y EE.UU. pueden cooperar y convivir civilizadamente, respetando las diferencias”.

Sánchez Cerén

“Todas las acciones que impulsemos deben hacernos avanzar hacia una agenda inclusiva, humana y fuerte”.

N. Maduro

“Apoyamos el proceso de diálogo y alentamos a las partes a retomar las conversaciones”