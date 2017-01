Juan Pablo Duarte a través del arte

El ideario de Juan Pablo Duarte, padre fundador de la República Dominicana, inspiró a muchos para luchar por una de las causas más nobles y justas: la independencia nacional, proclamada el 27 de febrero de 1844. Sus aportes a la patria hacen posible que cada 26 de enero los dominicanos lo recuerden aún más y celebren regocijados su natalicio. En todo esto, el arte, especialmente la pintura, la literatura y el cine, ha jugado un papel trascendental al preservar en el tiempo la memoria histórica de la figura dominicana más importante.



En la pintura



De hecho, la visión física que conservamos de Duarte, es por medio de una foto que le fuera realizada en uno de sus exilios en Venezuela, a través del lente del fotógrafo Próspero Rey en 1873.



De hecho, se dice que buena parte de las imágenes que se han recreado en el lienzo de nuestro Patricio, parten de esta fotografía, cuando Duarte tenía 60 años. Con el tiempo, varios artistas han inmortalizado la vida y obra de Duarte y con ello han sentado un precedente en la forma en que proyectan al máximo exponente de la dignidad nacional, pues es claro que cada creador, además de recrear lo más fiel posible la imagen del prócer, dejan las huellas inconfundibles de su estilo. Es así como desde Abelardo Rodríguez Urdaneta y Alejandro Bonilla se empieza a recoger en el imaginario artístico, la firmeza de espíritu, el carácter visionario, el sacrificio, entrega y amor al prójimo de quien en su momento fuera denominado por el político y escritor Joaquín Balaguer Ricardo como “El Cristo de la Libertad”.



Muchos han sido los artistas que han llevado la imagen de Duarte al lienzo. De hecho, se ha convertido en tradición por parte del doctor Francisco Nader, coordinar una muestra en la que decenas de pintores plasman su manera de ver y sentir al Patricio. Entre los artistas que podemos citar : África Javier, Carlos Grant, Benjamín Cruz, Benedicto Cruz, Evelyn Yege, Joaquín Rosario, Joel Gonell, Rafael Trinidad, Khilsys García, Rafael Osorio, Aram Musset. También, Pancracio Almonte, Alejandro Asencio, Franklin Rodríguez, Timoteo de la Paz, Ezequiel Pichardo, Oscar Rojas, Fernando Veras, Martin López, Rafael Hernández, Pedro Luis Moronta, Wandy Valdez y Milagros Mercado, entre otros.



Sin embargo, a juicio de muchos, quien mejor ha logrado preservar en el lienzo la imagen de Juan Pablo Duarte, es el artista Miguel Núñez, motivado por el profesor Juan Bosch, quien además de ser su gran amigo fue de los principales mentores del retratista.



En una conversación, Bosch le dice: Miguel, ¿por qué no pintas a Duarte? De ahí que años más tarde siguiendo el consejo del profesor y teniendo como referencia la que fuera y sigue siendo la matriz: aquella imagen de 1873 de Próspero Rey, Miguel Núñez lograra preservar la fisonomía de quien hoy es considerado el hombre más representativo de la historia dominicana.



En la literatura



Fuera de cuestionamientos por la manera en que muchos libros lo muestren, no menos prolífera es la bibliografía que se ha cultivado con los aportes de diversos autores que han abordado la figura de Duarte en más de un siglo, a través de libros, artículos, ensayos y poemas, entre otros.



El historiador Juan Daniel Balcácer, presidente de la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, es uno de los autores más activos con la figura del padre de la patria en los últimos tiempos. En 2013 presentó “Duarte nunca fue excomulgado”. Ya había escrito “Juan Pablo Duarte, el Padre de la Patria”, “Pensamiento y acción de los Padres de la Patria” y “Vicisitudes de Juan Pablo Duarte”. A pesar de que se conservan algunos poemas, cartas y escritos de carácter político, “Duarte no tuvo oportunidad de desarrollar su talento creativo”, indicó Balcácer.



Lo que sí queda claro es que a través del tiempo el prócer ha tenido quien le escriba. Una muestra la da el Premio Nacional de Literatura 2010, Mateo Morrison, en el libro “Juan Pablo Duarte a través de doce autores contemporáneos” (1996), o la bibliografía que preparó el doctor Jorge Tena Reyes, reconocido por la Biblioteca Duartiana “Enrique Patín Veloz”. Sin duda alguna, es mucho lo que se ha escrito y se ha leído, desde la Apoteosis de Meriño de 1884 hasta el ensayo “Los espejos de Duarte”, del sacerdote jesuíta dominicano Pablo Mella, ganador como “Ensayo Sociopolítico” en los Premios Anuales de Literatura 2013.



Pero, la vida y obra de Juan Pablo Duarte no solo ha atraído a los creativos de las artes plásticas y la literatura, su impronta transita también por el campo de las artes escénicas, como el cine y el teatro.



A Duarte se le atribuye ser el precursor del teatro dominicano desde La Filantrópica y La Dramática. Aun así, nunca se imaginaría que su figura iba a nutrir muchos guiones sobre las tablas.



Personalidades como el dramaturgo y director teatral Haffe Serulle -con la obra Duarte (Premio Nacional Cristóbal de Llerena)- y el Gran Soberano, Iván García, han sido los más intensos intérpretes del líder de la independencia nacional desde hace más de tres décadas.



“Duarte, fundador de una República” es una pieza emblemática de la dramaturgia dominicana, autoría de Franklin Domínguez, estrenada en 1979. También se destaca “Duarte Vivo” (1998), “Duarte el ejemplo” y “Duarte y los pequeños trinitarios”.

Con el crecimiento de la industria cinematográfica dominicana, la figura del Padre de la Patria también ha comenzado a interesar a los realizadores. Duarte, Traición y Gloria (2014), dirigida por Andrés Quezada y protagonizada por Josué Guerrero e Iván García, es la mejor muestra.