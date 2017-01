Juez conocerá solicitud libertad condicional de Martha en febrero

La solicitud de libertad condicional sometida por Martha Heredia, a través de su abogado, será conocida el 21 de febrero por el juez de ejecución de la pena, Rubén Darío Cruz Uceta. Elving Acosta, abogado de la cantante, expresó que ahora le mandarán a hacer algunas pruebas, como antidoping, y que regularmente en la primera audiencia no se conoce la decisión del juez de ejecución de la pena, pero que la solicitud está completa y que van a tratar que se conozca lo más pronto posible.



El abogado expresó que según los resultados del “medio libre”, entiende que Heredia reúne las condiciones para que se le dé la libertad condicional, pero que eso está a discreción del juez.



“Yo le digo a ella: es el juez que va a decidir si tú reúnes las condiciones necesarias o no-. A mí no me gusta como abogado venderle sueño a la gente, porque eso es muy peligroso”, precisó Acosta, quien recordó que en mayo se le cumple el medio libre, medida con la cual fue favorecida por un año.



Heredia fue condenada a siete años de prisión en el 2013 por tráfico de heroína, y tras cumplir la mitad de la condena, fue solicitada la libertad condicional. El pasado año fue favorecida con la medida “medio libre”, que le permite estudiar los sábados en la Universidad Abierta para Adultos la carrera de idiomas, y trabajar en Colón, Ventura y Asociados, como permiso especial del período de prueba.



Martha ha estado muy positiva en los últimos tiempos, sobre todo en el futuro de su carrera musical que pretende seguir. “La música es mi vida! No cantar es como no comer. No crean que me he ido a ningún lado. Mi corazón sigue latiendo por la música y para la música. Pronto nos volveremos a encontrar!”, publicó hace poco en Instagram.