Las pestañas postizas se convierten en tendencia

El objetivo de estas extenciones es que las pestañas luzcan más densas y exuberantes para intensificar la expresión de la mirada. Para que un rostro luzca más llamativo, las pestañas postizas, al igual que las cremas y el maquillaje, influyen para poder lograrlo. Aunque la mascara o rímel es un cosmético que brinda volumen a las pestañas, ayudando a intensificar la mirada, las extensiones que se utilizan tienen el mismo objetivo, en especial, hacer que se vean más densas y exuberantes.



Algunas celebridades las llevan por cuestión de moda, sin embargo, este detalle, también es muy utilizado por aquellas que tienen pocas o cortas pestañas.



Ahora bien, en caso de requerirlas debes seleccionar las pestañas de acuerdo a la forma y tamaño de tus ojos; tendrás que cortarlas para su debida adaptación.



Para que se observen tan natural como las tuyas, las individuales son ideales. Estas son sueltas, de distintas longitudes y grosores; según los expertos, ayudan a resaltar las pestañas de una forma muy original. En su proceso, el estilista las coloca, una por una, con una pinza.



Asimismo, existen las extensiones “parches”, las cuales son las más comunes aunque también las más artificiales. Estas se colocan por encima de las pestañas con adhesivo.



Para las chicas que les gusta llamar la atención durante una festividad, las pestañas de fantasía hacen la función. Puedes encontrarlas en forma de plumas, brillos ‘strass’ o cilios, súper largas y de colores, las cuales se suelen emplear en las fiestas de disfraces, éstas permiten jugar con la imaginación y el maquillaje de los más atrevidos.



Cuidados



Después de untar el pegamento, evita poner las pestañas de manera inmediata, además, no coloques las extensiones muy arriba de la línea de tus pestañas, tampoco ponerte rímel después de terminar el proceso. A la hora de ducharte o de retirar el maquillaje debes de tener cuidado para no despegarlas, y puedas disfrutar por un largo período de ellas.



Advertencia



Los estilistas advierten que usar pegamentos no adecuados puede afectar el párpado, ya que algunos están elaborados con químicos fuertes que pueden debilitar tus pestañas naturales, incluso pueden hacer que se caigan las postizas en algunos casos. Pero descuida, este daño no es permanente.