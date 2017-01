Milton Ray llama al Congreso a ponderar fallos

26/01/2017 12:00 AM - Libonny Pérez

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, hizo un llamado al Congreso Dominicano para que pondere las sentencias exhortativas, a los fines de perfeccionar la integridad del ordenamiento jurídico. Ray Guevara hizo el exhorto, durante la Audiencia Solemne de Rendición de Cuentas por el quinto aniversario del TC, en el cual señaló que “la utilidad de tales sentencias está dada porque sirven para estimular un diálogo constructivo entre la jurisdicción constitucional y las autoridades legislativas para la adopción de leyes”, mencionó.



Señaló que a pesar de que estas sentencias permiten que el TC refiera al Congreso las omisiones que detecta, para que este adopte las disposiciones legislativas que sean necesarias, este no las acata.



“Las sentencias exhortativas que el TC ha adoptado son pocas, pero son; y a pesar de las iniciativas de algunos legisladores en particular, no han sido debidamente ponderadas por el Congreso”, señaló.