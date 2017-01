Periodista Tony Pina pondrá a circular “Crónicas del crimen”

26/01/2017 12:00 AM - El Caribe

La obra, con prólogo del abogado penalista y ex director general de Prisiones, Ramón Martínez Portorreal, recoge una secuencia de hechos o sucesos vinculados con la criminalidad, la violencia y el narcotráfico acaecidos en el país. La obra “Crónicas del crimen”, que será puesta en circulación el 9 de marzo de este año, consigna en su primer capítulo un análisis sobre el Periodismo Forense y el monopolio que de la información policial ejerce la Policía Nacional, institución que asume un papel protagónico en detrimento o suplantación del control de la investigación y de la información forense, que legalmente le corresponde al Ministerio Público cuando la imputación ha sido judicializada.



En el prólogo, Martínez Portorreal destaca la capacidad y veteranía investigativa del periodista Tony Pina, quien no se limita a la mera información policíaca en sus crónicas, sino que hace un verdadero levantamiento de la escena del crimen en cada caso expuesto al lector.



“La crónica periodística -cual que sea- demanda un nivel de ética informativa que hoy día se ha perdido en un alto porcentaje. Resulta sintomático que la mayoría de los periodistas de la República Dominicana esperen la información oficial para referirse a un hecho noticioso”, precisa Martínez Portorreal, quien sugiere que “se podría esperar la versión oficial, pero el hecho debe ser informado tal cual el periodista lo ha comprobado”. Y sostiene que “muchas veces, esperar la versión oficial viene afectado por los intereses creados en torno al hecho que se pretende dar a conocer”.



De su lado, Pina señaló que “Crónicas del crimen” realiza un recorrido pericial del ex teniente del Ejército, John Emilio Percival Matos, desde que junto a otros 13 militares fue acusado del robo de una avioneta del aeropuerto internacional Joaquín Balaguer en el año 2011, aeronave localizada días después en Apure, Venezuela, hasta que fue abatido a tiros en una cabaña de Bonao luego de varios meses de búsqueda tras habérsele sindicado como el cabecilla de una banda que se dedicaba a asaltar diferentes bancos.



Además, el libro recoge “Crónicas Históricas”, que abarcan el secuestro de Jesús de Galíndez, el asesinato de las hermanas Mirabal y Rufino de la Cruz, el magnicidio de la autopista 30 de Mayo y los crímenes de los exiliados antitrujillistas en México ejecutados por Johnny Abbes García, entre otros hechos.



“Crónicas del crimen”, en su primera edición, consta de 312 páginas y consigna 32 historias sobre hechos de violencia, narcotráfico y criminalidad ocurridos en el país desde el año 1994.