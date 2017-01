Digemaps pide que se cumpla la ley de Salud

27/01/2017 12:00 AM - Suedi León

La Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios, denunció que la Asociación de Dueños de Farmacias y la Unión de Dueños de Farmacias han dificultado que las farmacias ofrezcan servicio nocturno a la población. La disposición está contenida en la Ley General de Salud 42-01 e incluye a las Farmacias del Pueblo. La directora del Digemaps, Karina Mena, al ser cuestionada durante una reunión con la Comisión Permanente de Salud de la Cámara de Diputados, sobre cuáles son los impedimentos que han imposibilitado que dicha demanda sea cumplida, dijo que hay alegatos de esas entidades farmacéuticas que dificultan el cumplimiento de la misma.



La funcionaria expresó que el Ministerio de Salud, está trabajando para que el país cuente con los servicios farmacéuticos las 24 horas.



Añadió que han estado trabajando en algunos elementos, entre ellos la ordenación farmacéutica. No obstante, señaló que existen muchas limitantes en la normativa vigente que les imposibilitan mejorar el desarrollo de sus funciones.



Asimismo, dijo que es importante que se modifiquen algunas normativas dentro de esa ley, debido a que los instrumentos legales con los que cuentan actualmente, les dan la potestad de abrir las farmacias a un organismo que se llama Junta de Farmacia, que está organizado por: El Ministerio de Salud, La Asociación de Dueños de Farmacias, La Unión de Dueños de Farmacias, y La Asociación Farmacéutica Dominicana.



“En vista que dentro de ese grupo el Ministerio tiene minoría, o sea, que quien efectivamente aprueba si una farmacia puede abrirse al público o no, no es Salud Pública, sino ese organismo que creó la legislación nacional, que en este caso fue un decreto” aseguró.



El presidente de la Comisión de Salud, Juan Carlos Quiñones, consideró oportuna que se haga una revisión al estatuto, con el objetivo de que la citada dirección pueda tener un mayor empoderamiento de las funciones que se les atribuye.