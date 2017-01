FCGD inicia defendiendo permanencia Ley de Cine

La noche inaugural de la décima edición del Festival de Cine Global Dominicano (FCGD), el cual se realizará hasta el próximo primero de febrero, con Italia como país invitado de honor, estuvo destinada, además de los homenajes, a la defensa de la Ley de Cine, con reportes incluidos sobre el crecimiento de la industria cinematográfica dominicana, a cargo del empresario Manuel Corripio, quien también exhortó a no dejar todo en manos de dicha normativa y preocuparse por cuidar más los recursos.



“La ley debe seguir invirtiendo y debe invertir en la calidad. Sin embargo, no solo es la ley; todos los que de una forma u otra participamos de la industria debemos cuidarla, siendo prudentes con los presupuestos que se presentan, no abusando de los incentivos y, sobre todo, ser muy cuidadosos en las negociaciones que se hacen”, manifestó el empresario.



Resaltó que desde la puesta en vigencia de la misma se han invertido cuatro mil millones de pesos en la producción de películas, se han construido estudios, dos de ellos para uso gratuito y otro privado (Quitasueños), e indicó que la clase cineasta pasó de ser empírica a profesional por los estudios que muchas personas ligadas al área han tenido la oportunidad de realizar fuera de la República Dominicana y abarcar casi todas las áreas, como son el sonido y el montaje, entre otros renglones.



Manuel Corripio informó que en el 2014 el cine dominicano generó 200 millones de pesos en taquillas, y en el 2015 y 2016 RD$ 300, 000,000. “Las películas dominicanas aún son sobrepasadas en cantidad de título por las películas extranjeras, constituyen el 12 por ciento de los títulos y el 30% de las taquillas”, dijo.



Explicó que una de las tareas pendientes es la construcción de salas en los pueblos, ya que el 40% de la población dominicana no tiene cine.



Género comedia



“Esa Ley de cine permite que nuestra industria crezca por una razón muy simple: reduce y elimina prácticamente el riesgo de la producción y, sobre todo, por medio de su incentivo logra priorizar el talento al recurso económico”, explicó Manuel Corripio. Al tomar como ejemplo el éxito de las comedias, aseguró que “no se puede vivir sin esa ley”.



El empresario explicó que aunque es el género de más relevancia, al punto que se ha llegado a creer que todo el cine local es comedia, la propia ley ha permitido que se presenten otras ofertas que puedan salir del país a festivales internacionales, tomando de ejemplo Jean Gentil, de Israel Cárdenas, y Los Carpinteros, de José María Cabral, que se convirtió en la primera película dominicana evaluada en el Festival de Sundance 2017, actualmente en curso.



Por otro lado, resaltó que el Festival de Cine Global Dominicano busca exhibir a la República Dominicana como una meca del cine, que sea considerado como un destino, así como mostrar las bondades de la Ley de Cine.



Homenajes



El evento cinematográfico encendió sus luces con una gala en el Teatro Nacional Eduardo Brito, donde se dejó claro el propósito de sus organizadores de cara al futuro. “Para los próximos diez años estamos pensando en un Festival de Cine de categoría internacional, y para eso ya estamos en comunicación con el Festival de San Sebastián y el Festival de Tribeca, que serían eventualmente aliados del Festival de Cine Global Dominicano, con el propósito de que podamos elevar la calidad del Festival y que sirva de apoyo a la industria cinematográfica de nuestro país”, resaltó el presidente de la Fundación Global, Democracia y Desarrollo, Leonel Fernández. Omar de la Cruz, director de FCGD, aclaró que este es el onceavo año del festival, pero que en el 2007 no se realizó por las condiciones climáticas. Esta es la primera versión que se realiza en enero y no en noviembre. Reveló que durante el 2016, el festival de cine tuvo su mayor asistencia registrando la visita de aproximadamente 16,800 personas, en una semana.



Por otro lado, De la Cruz e Yvette Marichal, directora de la Dirección General de Cine (DGCINE), entregaron reconocimientos a Natasha Despotovic, cofundadora del FCGD; al director estadounidense Andrew Davis y al periodista colombiano Juan Carlos Arciniegas, quien tuvo su debut en el cine en Tubérculo Presidente. También, el director italo-frances Sergio Gobbi, quien dirigió en la República Dominicana los filmes Cristo Rey y La Extraña, recibió el “Premio Global Trayectoria Profesional en el Séptimo Arte”. Mientras que el presidente de Funglode y ex presidente de la República, Leonel Fernández, Omar de la Cruz y Manuel Corripio, encabezaron el homenaje y la entrega del “Premio Camilo Carrau” al crítico de cine Armando Almánzar.



“Estamos trabajando en Funglode en una recopilación de las mejores críticas y comentarios de don Armando, porque esas críticas son para el futuro y es una guía de aprendizaje de lo que es la industria cinematográfica”, indicó De la Cruz. El director y guionista británico Arnold Schwartzman también estuvo presente.



Película de apertura



El acto de apertura del Festival de Cine Global Dominicano contó con la proyección del drama de Archie López, Luis, protagonizada por Alfonso Rodríguez, Axel Mansilla, Sergio Echenique, Alexander Rodríguez, Nanssie Santelises, Dalisa Alegría y Elías Caamaño.

El filme cuenta la historia del Coronel Rosario (Rodríguez), quien es reconocido como un ejemplar y heroico policía, cuyo hijo menor, Luis, encarnado por Mansilla, comete una infracción a la ley y ambos se convierten en presa de las contradicciones. Resalta la relación entre un padre y su hijo en el momento en que este comienza a vivir según sus propios criterios.

Asistencia

“El año pasado llegamos en una semana a 16,800 personas, mal contadas, en un solo renglón de la cultura: el cine”, dijo Omar de la Cruz, director del FCGD.