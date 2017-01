Funglode asciende al lugar 40 en centros de pensamientos de América Latina

Por tercer año consecutivo, la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode) fue seleccionada entre los mejores centros de pensamiento de América Latina en el Global Go To Think Tank Index Report 2016, de la Universidad de Pennsylvania.

En el reporte, dado a conocer este jueves 26 de enero en un encuentro organizado en Washington por el Center for Strategic & International Studies (CSIS), Funglode logró la posición 40 entre los mejores centros de pensamiento de América Latina. En 2015 alcanzó la posición 48 en este renglón.

En la categoría Uso de Redes Sociales, Funglode ocupa la posición 76, y en la de Medioambiente alcanza la casilla 90, mientras que en Política Exterior y Asuntos Internacionales ocupa el puesto 111.

En 2016, Funglode entró por primera vez en el escalafón de los ‘think tanks’ del mundo a observar (think tanks to watch), en la posición 98. En 2015, entre los centros de pensamiento latinoamericanos seleccionados en esta categoría estaban la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Fundación Getulio Vargas, el Centro de Investigación para el Desarrollo (Cidac) y Ethos Public Policy Lab,

Chatham House, the Royal Institute of International Affairs, de Londres fue seleccionado como el mejor centro de pensamiento del mundo de 2016.

El Programa de Think Tanks y Sociedades Civiles Instituto Lauder (TTCSP, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Pensilvania, presenta cada año el índice que valora los mejores centros de pensamiento de más de 50 países y 70 ciudades del mundo. En 2016 fueron evaluados más de 8,000.

Cientos de expertos en áreas temáticas y especialistas regionales aportan sus conocimientos para la elaboración del informe anual.

El Global Go To Think Tank Index Report 2016 estará disponible en: http://repository.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1011&context=think_tanks