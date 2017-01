Hacienda define la estrategia fiscal del Gobierno

27/01/2017 12:00 AM - Héctor Linares

El Gobierno no tiene en carpeta en una próxima negociación fiscal aumentar tasas impositivas porque las existentes son suficientes o altas, pero sí contempla revisar las exenciones fiscales, dijo el ministro de Hacienda. Donald Guerrero afirmó que el Gobierno ha priorizado mejorar la administración de los impuestos creados antes que ir a un pacto fiscal, porque existiendo espacios para aumentar las recaudaciones no aprovechados de la legislación tributaria sería irresponsable ir a negociar un pacto fiscal.



“Efectivamente el pacto fiscal es un mandato de ley. Está contemplado en la Estrategia Nacional de Desarrollo y será abordado en su momento y su momento será luego de concluir el pacto eléctrico”, dijo.



Prioridad del Gobierno



“El presidente de la República priorizó muy juiciosamente la mejora en la eficiencia de las recaudaciones en base a las figuras impositivas existentes porque irse a un pacto fiscal con espacios no aprovechados dentro de lo que la ley permite para mejorar las recaudaciones es casi un sentido de irresponsabilidad”, puntualizó el ministro Guerrero.



Expuso que hay que sentarse a discutir el pacto fiscal cuando el Gobierno sepa cuál es el futuro del sector eléctrico una vez tengamos cuantificado como factor la entrada de Punta Catalina y la baja de costo que implicará para el sector eléctrico y las medidas que a raíz del pacto eléctrico que debe reflejarse en las finanzas públicas, entonces se discutirá el tema fiscal. El ministro Guerrero habló con los periodistas al participar en una conferencia de prensa del gobernador del Banco Central, convocada para dar a conocer el informe del crecimiento de la economía durante el 2016, que fue de 6.6%, preliminar. En ese encuentro el principal funcionario del área fiscal dijo que en cifras preliminares, el presupuesto del 2016 terminó con un superávit primario (ingresos corrientes menos gastos sin incluir los intereses de la deuda) de alrededor de un 0.5% del PIB. Ese desempeño fiscal fue definido por el gobernador del Banco Central, Héctor Valdez Albizu, como un gran logro porque le da sostenibilidad a la deuda externa.



En cuanto al pacto fiscal, el ministro de Hacienda insistió en que una vez determinado los factores vinculados al sector eléctrico, y definido el nivel de recaudación que se puede alcanzar con las figuras impositivas existentes, “podemos ya sentarnos en la mesa, con números reales para discutir el pacto fiscal y el país tiene que decidir qué es lo que queremos.

Prefiere revisar exenciones a subir tasas

Guerrero aclaró que el pacto fiscal no es visto desde el Ministerio de Hacienda como una iniciativa que va a proponer aumento de tasas “porque las tasas ya están a niveles adecuados o altos. Lo que sí hay que explorar es la conveniencia o no de mantener algunas exenciones por el tiempo que se han mantenido. Sectores que ya pueden caminar sin las exenciones que tienen o en la magnitud que las tienen. Son cosas que como el pacto habrá que discutirlas en su momento”.