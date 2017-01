Instituciones recuerdan a Duarte

El Altar de la Patria se convirtió ayer en el centro de atención en el que convergieron diferentes instituciones públicas y estudiantes de varias escuelas para conmemorar el natalicio 204 de Juan Pablo Duarte. Las instituciones honraron la memoria de Duarte realizando ofrendas florales, marchando desde diferentes partes de la ciudad, hondeando la bandera tricolor, recitando versos y entonando el Himno Nacional. Aunque a consideración del presidente del Instituto Duartiano, José Joaquín Pérez Saviñón, los actos para enaltecer los valores patrios también deberían tener preponderancia durante todo el año.



También el vicepresidente de ese Instituto, Wilson Gómez, expresó que hay muchas instituciones en el país que no le dan un tratamiento adecuado a los Símbolos Patrios.

Es por eso que ayer, durante la celebración de una misa en la Catedral Primada de América, antes de la realización de un desfile hacia el Altar de la Patria, Saviñón y Gómez solicitaron del Congreso Nacional aprobar un proyecto de ley sobre los Símbolos Patrios, el cual tiene más de 10 años sin que sea tomado en consideración por los congresistas. “A la fecha, no sabemos las razones por las cuales no se ha podido aprobar. Parece ser que en el Congreso no hay el debido interés por proyectos como este, que son de naturaleza eminentemente patrióticos”, dijo Gómez.



Explicó que hay muchas instituciones en donde se tienen colocadas banderas rasgadas, deterioradas y que en el proyecto de ley se establece la responsabilidad en quienes dirigen esas dependencias públicas, donde eso ocurre. Además otorga un plazo para que los escudos que están en monumentos públicos y que no se corresponden con los que establece la Constitución, sean puestos debidamente y contempla sanciones cuando hay un irrespeto a los Símbolos Patrios.



Ofrendas



De las instituciones que llevaron flores al Altar de la Patria, muchas se mostraron de acuerdo con que se respeten las fechas patrias para que no se pierda la memoria histórica. Consideraron que el cambio de fechas nacionales es un asunto que el Congreso Nacional debe de enmendar, para que no sean movidas.



Entre las instituciones que rindieron tributo ayer a la memoria de Duarte en el Gran Santo Domingo se encuentran el Ministerio de la Mujer, la Alcaldía de Santo Domingo Este, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, altos mandos militares y policiales y diversos centros educativos.

Presidente llama a los jóvenes a imitar a Duarte

El presidente Danilo Medina destacó ayer que Juan Pablo Duarte es el mejor ejemplo para las nuevas generaciones y los motivó a asumir su compromiso para trabajar por la patria. “Nuestra gratitud con Juan Pablo Duarte nos convoca a luchar. Esto es, para que nuestro pueblo haga real su ideal de justicia, progreso e ilustración”, expresó el mandatario a través de su cuenta de Twitter, a pesar de que no asistió a ninguno de los actos realizados.