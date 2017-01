Lavine, fuera de las competencias de donqueos

27/01/2017 12:00 AM - Agencia AP

Lo que quizás fue el mejor concurso de clavadas en la historia del fin de semana del Juego de las Estrellas no tendrá una secuela. El escolta de los Minnesota Timberwolves, Zach LaVine, dice que no volverá al evento para tratar de ganar por un tercer año consecutivo.



LaVine defendió su título en Toronto la temporada pasada, ganando un emocionante duelo a Aaron Gordon de los Orlando Magic.



Manifestó que no tiene nada que demostrar y que está más centrado en tratar de ayudar a los Timberwolves a clasificar a los playoffs.



Los Wolves comenzaron la jornada de ayer en el puesto 12 en la Conferencia Oeste, pero están a sólo 2 juegos de la octava posición.



El entrenador de los Wolves, Tom Thibodeau, dice que aprueba la elección de LaVine y considera que el jugador de 21 años es mucho más que un clavador de pelotas.