Medida Trump afectará a trabajadoras sexuales

27/01/2017 12:00 AM - María Teresa Morel

La presidenta del Movimiento de Mujeres Unidas (Modemu) denunció ayer que la decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de cortar los fondos federales a organismos extranjeros, afectará los programas de educación y prevención del VIH que esa ONG ofrece a trabajadoras sexuales. Jacqueline Montero, quien actualmente es diputada de Haina, dijo que desde la fundación de esa organización, hace casi 20 años, han recibido financiamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), para proyectos de educación y prevención con montos que oscilan entre los US$20 mil y US$10 mil.



Montero espera que sea cierta la promesa del director del Consejo Nacional para el VIH y el Sida (Conavihsida), Víctor Terrero, quien ha asegurado que al menos el suministro de antirretrovirales será asumido por el Gobierno.



“Hace poco finalizamos dos cursos con el apoyo de USAID y si no vamos a tener el apoyo de ellos, el Gobierno va a tener que asumir y ayudarnos, porque aquí hay mucha gente que tiene ONG’s de mentira, que no trabajan y les ponen fondos todos los años”, dijo Montero, quien resaltó que los políticos sólo buscan su apoyo en tiempos de campaña.



Durante una reunión de Modemu y la Red de Trabajadoras Sexuales de Latinoamérica y del Caribe (Redtrasex), Montero, también denunció que en apenas seis meses, tres trabajadoras sexuales fueron asesinadas por clientes y parejas de confianza, y los culpables no han sido procesados en la justicia. Aseguró que este mismo año someterán el proyecto de Ley de Trabajo Sexual, que regulará el oficio más viejo del mundo.