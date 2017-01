Peña Nieto cancela viaje para reunirse con Donald Trump

Ciudad de México. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció que canceló el viaje que tenía previsto realizar el próximo 31 de enero a EE.UU. para reunirse en la Casa Blanca con su homólogo estadounidense, Donald Trump. “Esta mañana hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS”, afirmó Peña Nieto en su cuenta de Twitter.



Sin embargo, reiteró la voluntad de México “de trabajar con los Estados Unidos para lograr acuerdos en favor de ambas naciones”.



El anuncio del gobernante mexicano se produce horas después de que Trump amenazara este jueves con cancelar la reunión con Peña Nieto si México no acepta pagar por el “tan necesario” muro que quiere construir en la frontera.



“Si México no está dispuesto a pagar el tan necesario muro, entonces sería mejor cancelar la inminente reunión (con Peña Nieto)”, señaló Trump en Twitter.



La cancelación del encuentro era una fruta que caía de madura, no solo después de ese comentario, sino tras la avalancha de críticas recibidas por Peña Nieto en su país desde el miércoles por no suspenderlo, pese a la firma de un decreto para la construcción de un muro en la frontera común por parte del presidente de EE.UU.



Algunos líderes políticos opositores mexicanos tildaron este jueves incluso de “humillación” que Trump amenazara con cancelar la cita e insistieron al mandatario mexicano que no asista a la Casa Blanca.



“Lo que faltaba: se adelanta Trump a cancelar reunión con EPN (Enrique Peña Nieto)”, señaló en Twitter el presidente del conservador Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, para quien “el valiente llega lo que el cobarde le permite”.



La también panista y precandidata a la Presidencia en 2018 Margarita Zavala, mujer del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), añadió: “El vacío que dejó ayer @EPN lo llenó hoy @realDonaldTrump con otra humillación más. Se requiere firmeza y poner a #MéxicoPrimero”.



“El líder del izquierdista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Andrés Manuel López Obrador, escribió en esa red social un mensaje dirigido al presidente en el que lo animó a no asistir al encuentro “ante el nuevo exabrupto de Trump”.

Planea fijar impuesto de 20% a importaciones

Donald Trump pretende fijar un impuesto del 20 % sobre todas las importaciones procedentes de México para costear el muro que quiere construir en la frontera común, según adelantó el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer. El portavoz describió esa medida como una decisión ya tomada por Trump. No obstante, ese impuesto no se puede aplicar de forma inmediata, puesto que está vigente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.