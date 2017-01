Régimen Contributivo Subsidiado entrará en vigencia este año

27/01/2017 12:00 AM - Rafael Alonso Rijo

El Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) dará un salto significativo con la entrada en vigencia este año del Régimen Contributivo Subsidiado y la cobertura por ley de los accidentes de tránsito por parte de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).



El gerente general del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), Rafael Pérez Modesto, dijo a elCaribe que ambos aspectos están contemplados en el proyecto de modificación de la Ley 87-01 sobre Seguridad Social, que el Poder Ejecutivo introdujo al Congreso.



En el caso del Régimen Contributivo Subsidiado, que figura en la ley 87-01 vigente, lo que se busca es crear los mecanismos necesarios para que pueda ser aplicado, ya que acoge a una diversidad de sectores que van desde profesionales hasta simples chiriperos.

A su juicio, ambas medidas impactarán grandemente en la protección de la salud y accidentes laborales en el país.



Esto, porque el Régimen Contributivo Subsidiado acoge a los profesionales independientes y los cuentapropistas, sobre todo porque alrededor del 57% de las personas que trabajan en el país caen dentro de esta modalidad.



“Habrá un consenso sobre algo que había mucha dubitación, y se consagrará, y lo que debemos hacer es fortalecer los sectores más humildes, los que no puedan cubrir con las cuotas, y que todo el sector informal haga la contribución en función de sus ingresos comprobados, con un cruce de la evaluación que hace el Sistema Único de Beneficiarios (Siuben), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII).



Accidentes de tránsito



Sobre la cobertura de los accidentes de tránsito, Pérez Modesto observó que hasta hoy en día el SDSS le ha dado solución de forma espontánea, a través de una cápita que se renueva cada año, pero que el proyecto de ley ya consigna la obligatoriedad de cobertura y su forma de financiamiento.



“Hay consenso de todos los sectores, de que en el momento en que se trate, quede consagrado su mecanismo de funcionamiento. Hasta ahora se le da una cápita a las Aseguradoras de Riesgos de Salud, pero ahora es que hay una solución definitiva, porque la ley no lo contempló en principio, pero el Consejo lo introdujo, lo mantiene y lo sigue cubriendo, pero ahora será definitivo, con el concurso de la regulación de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales y Superintendencia de Pensiones”, apuntó.



El veto en el CNSS



Igualmente, dijo que el proyecto de ley contempla darle una solución definitiva al problema del veto en el Consejo Nacional de Seguridad Social, fortaleciendo la posición del Estado, aunque sin romper el consenso con el sector empresarial y el sindical.



“Se aboga para que el veto no sea un obstáculo, porque muchas veces un veto echa por el suelo todo un estudio, una decisión aprobada por la mayoría… y confío en que tendremos la capacidad tomar la medida que se corresponda, y sé que es un punto álgido que ameritará una firmeza por un lado y flexibilidad por otro; pero hay cada día más demanda de que el veto se obvie, y esos detalles se discutirán y confío en que se llegue a un consenso”, dijo.



Sin embargo, dejó claro que “a veces hay que toma r medidas que son lesivas para unos y beneficiosas para otros”.



Fortalecer el sistema



Rafael Pérez Modesto dijo que esas medidas, junto con el fortalecimiento de la Tesorería de la Seguridad Social (TSS) y darle autonomía a la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados (Dida), a fin de que tenga capacidad operativa y pueda someter a control a los que manejan los servicios de salud y de pensiones, contribuirán a fortalecer el sistema de seguridad social del país.



“La modificación a la Ley 87-01 sobre Seguridad Social es un reclamo que se venía haciendo y es una necesidad hacerla, y ya tenemos experiencias acumuladas y las modificaciones que se hagan serán para beneficiar a los afiliados en primer lugar”, subrayó.

RD tiene una cobertura en la salud del 70%

Rafael Pérez Modesto también destacó los avances que ha tenido la seguridad social. Dijo que hace dos años el sistema tenía como meta avanzar en la cobertura médica en un 70% de lo que se cumplió satisfactoriamente, y de acuerdo con el último informe presentado en noviembre de 2016 ya se está en un 70%. La meta es que para cuando se termine el presente cuatrienio se esté en un 90% de cobertura. La media de América Latina es un 45%, y el país está en un 70%. Destacó que entre los avances que ha tenido el SDSS está el hecho de que a finales de 2015 y el año pasado se introdujeron medidas como la inclusión de 600 nuevos medicamentos, nuevos proceso y tratamiento para los afiliados y se amplió la cobertura en medicamentos ambulatorios de RD$3,000 a RD$8,000.

Evento

Uno de los logros obtenidos es la cobertura de hasta un millón de pesos por eventos en enfermedades catastróficas o de alto costo

Cápita

La cápita por accidentes es de RD$9.00 a los afiliados del Régimen Contributivo y de RD$4.00 a los del Régimen Subsidiado

1,700

UNAP Rafael Pérez Modesto dijo que se ha estado fortaleciendo la Atención Primaria, existiendo actualmente 1,700 centros.

8,000

Medicamento El CNSS aprobó ampliar la cobertura de medicamentos de RD$3,000 a RD$8,000.