Rodríguez da vida a AC con jonrón dramático

27/01/2017 12:00 AM - Satosky Terrero Galarza

Ronny Rodríguez lo hizo todo para las Águilas Cibaeñas. Rodríguez conectó un dramático cuadrangular solitario en el décimo episodio que decidió el triunfo 3-2 de las Águilas sobre los Tigres del Licey durante el séptimo encuentro de la Serie Final celebrado en el estadio Cibao de Santiago. El inicialista, que ayer estaba de primer bate, tras un out impactó un picheo del relevista Wilfrin Obispo para dejar en el terreno a los Tigres, que todavía dominan la serie 4-3. El octavo encuentro será esta noche, a las 7:30, en el estadio Quisqueya, donde Licey todavía no ha perdido en esta instancia.



“Dar un batazo a esta hora, en esta oportunidad, en la situación en la que estamos y contra el Licey es algo grandioso”, dijo Rodríguez tras el encuentro.



Ese fue su segundo jonrón del partido. Él anotó las tres carreras amarillas y jugó una aceptable defensa en primera. Las Águilas empataron el partido en dos ocasiones, incluida en la primera entrada, precisamente con un enorme vuelacercas de Rodríguez frente al abridor de los Tigres, Johan Flande.



Samuel Deduno, quien lanzó un tercio en el décimo, fue el ganador, mientras que Obispo cargó con la derrota tras una entrada y un tercio de trabajo. Solo permitió ese batazo.

Ni Jarret Leverett, abridor de las Águilas, ni Flande, del Licey, tuvieron una primera entrada ideal. Leverett permitió sencillos de Sergio Alcántara y de Donovan Solano, pero después dominó a Yamaico Navarro con elevado al derecho que movió a Alcántara a tercera y ponchó a Juan Francisco para dar paso a Mel Rojas, quien respondió con sencillo remolcador por el central antes de que Diory Hernández entregara la entrada con “fly” al bosque del centro. Flande permitió un cuadrangular abriendo el partido de Ronny Rodríguez, quien estuvo de primer bate en esta ocasión. Eso fue todo el daño de esa entrada. Es que Flande venció con tres rodados a Chesny Young, Juan Carlos Pérez y Zoilo Almonte.



El empate lo rompió Juan Francisco con enorme jonrón por el prado derecho en conteo de 1-2. El batazo fue ante el relevista Edgar García, quien había abierto la entrada en sustitución de Leverett. Ese fue el segundo jonrón del slugger del Licey en la serie. Francisco venía de ser ponchado en sus dos anteriores turnos.



Un intento por empatar, cuando pusieron hombres en primera y segunda con un out, de las Águilas quedó deshecho después que Johan Camargo hiciera swing al primer picheo de Flande para sacar un rodado a las manos del antesalista que concluyó en una doble matanza. El empate finalmente llegó, pero sobre el relevista Tim Hill, que toleró un hit remolcador de Zoilo Almonte después de dos outs.

Josh Yudy reaparece y extiende su dominio

Josh Yudy reapareció en la Serie Final y lo hizo en grande. El cerrador de las Águilas Cibaeñas lanzó el octavo y el noveno de manera dominante y extendió su dominio durante toda la contienda invernal. El derecho norteamericano lleva 33 entradas y dos tercios, de dos carreras (sucias), 16 hits y 25 ponches. Él no lanzaba desde el primer partido de esa serie, el pasado jueves día 19. Dominó el octavo en fila, pero en el noveno permitió un hit en el noveno de Mel Rojas, quien se robó la segunda. Él y Engel Beltré se enfrascaron en un duelo dramático que finalmente ganó el lanzador con un ponche.