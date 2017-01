Dice RD es vulnerable al cambio climático

28/01/2017 12:00 AM - Darielys Quezada

El experto en cambio climático, nativo de la India, Rajendra Kumar Pachauri, manifestó que el país debe asegurarse con las medidas de adaptación correctas al cambio climático y colaborar para mitigar la emisión de gases del efecto invernadero. Consideró que esta es una nación que podría convertirse en un modelo para el resto del mundo. No obstante a esto, explicó que este es un lugar con alta vulnerabilidad a los efectos atmosféricos que ocurren en el planeta.



“Ustedes, aunque no causaron este problema, se están convirtiendo en una de las víctimas principales de esta situación. Su responsabilidad es hacer que el resto del mundo entienda que el cambio climático debe combatirse ahora y que la República Dominicana puede convertirse en un modelo a seguir”, dijo Kumar Pachauri.



Plantas a carbón



El también Premio Nobel de la Paz (2007), al referirse al tema de la construcción de plantas a carbón en el territorio nacional, dijo que “el país debe de encaminarse en unos cuantos años a un sistema de energía de emisión solar, la cual podría sustituir esas plantas, por unas mucho más limpias para el ambiente”.



El doctor Kumar Pachauri disertó en una conferencia sobre “Cambio Climático y Salud” en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD). Afirmó que la casa de altos estudios puede ser una buena plataforma para la investigación de todo lo concerniente a ese problema, el cual no sólo afecta al país, sino al mundo completo.



Kumar Pachauri fue presidente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), donde estuvo a cargo desde el año 2002 hasta el 2015 hasta que renunció.



Además, fue el director fundador del Instituto del Clima y Energía de Yale (YCEI).

Advierte capa de hielo desaparecerá del planeta

Kumar Pachauri agregó que desde el año 1900 se ha registrado un aumento significativo del nivel del mar, lo que perjudica directamente a las islas, por su vulnerabilidad y cercanía con las costas. “Es probable que la capa de hielo que cubre el planeta disminuya o desaparezca si seguimos emitiendo gases, por lo que para 2050 no lo tendremos en los océanos árticos”, advirtió.