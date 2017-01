La FED rechaza el paro convocado por Faprouasd

La Federación de Estudiantes Dominicanos (FED) y otras agrupaciones estudiantiles rechazaron ayer el llamado a paro por la Federación de Asociaciones de Profesores de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (Faprouasd). El presidente de la FED, Ambiórix Rosario, hizo un llamado a todos los estudiantes para que el martes 31 de enero acudan a clases de manera masiva, rechazando la paralización de docencia convocada por el gremio profesoral sin haber iniciado el semestre.



Consideró que es una responsabilidad del rector Iván Grullón Fernández gestionar los recursos necesarios para mejorar las condiciones de la academia y dialogar con el Gobierno para reajustar el salario de los maestros, y los demás requerimientos.



Señaló que no es necesario paralizar a más de 200 mil estudiantes que esperan que las clases sean reanudadas.



“Yo entiendo que hay otros métodos cívicos que se pueden realizar y no la paralización cuando ni siquiera hemos empezado la docencia. Por eso, nosotros entendemos que la institución no da para más en el punto de vista de paralización y no le quitamos importancia a que reclamen por sus reivindicaciones”, dijo el dirigente estudiantil.



Acuerdo



El rector Grullón Fernández pidió a los profesores que forman parte de Faprouasd y a todos los demás, que se le otorgue un “compás de espera” hasta que él se reúna con el presidente de la República para buscar un acuerdo.



“Estamos hablando con el Gobierno porque queremos mantener la universidad abierta con el compromiso que he asumido, que es mantener el diálogo que tenemos para buscar una solución”, afirmó el rector.



Aclaró que en ningún momento se comprometió con el gremio para realizar un aumento salarial de un 15% a los profesores, sino que les había prometido gestionar con el Gobierno ese punto. Igualmente, reiteró que las clases inician el próximo martes 31.