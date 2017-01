Horacio Vásquez.

(Décima cibaeña)

Depué de la inteivención

De aquei año diecisei

Se llevan a to metei

A otra paite su canción.

Váque fue sutitución

De un paí detaitalado

Noj deján ei Memphis anclado

Como símbolo e derrota

Una yunta e buey sin bota

Y Horacio dueño el arado.

Vivió en Tamboril Horacio

Maque ei era muy mocano

Con Mon, su primo, de mano

Conpiraba en su palacio.

Vítanme muy depacio

Soy el emperadoi Váque

No me quita ni Mandrake

Ni Trujillo o Velaquito

Seguiré yo en mi caiguito

Hata que me den jaque mate.