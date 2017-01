Las Águilas se imponen y fuerzan un noveno juego

Orlando Calixte se vistió de héroe y en tierra capitaleña disparó un doble para limpiar las bases y las Águilas Cibaeñas vencieron 7-3 anoche a los Tigres del Licey en el octavo partido de la Serie Final del Torneo de Béisbol Invernal 2016-17.

La tropa cibaeña, que se colocó detrás de los Tigres (4-2), se levantó como el ave Fénix en el partido del jueves y ayer hizo lo propio al dominar los bates azules para igualar la serie, apagar el fuego azul y forzar el último y decisivo partido que se jugará hoy en casa de los amarillos a las 8:00 de la noche.



Con esta victoria, por primera vez, amarillos y azules protagonizarán un partido decisivo en una serie con formato nueve a cinco. La artillería amarilla, que desplegó 14 indiscutibles, conquistó su primera victoria en el estadio Quisqueya durante esta serie final, que como si fuera el último día, se reventó de miles de fanáticos de ambos equipos que vivieron hasta el último out el duelo de estos ‘grandes rivales’.



No sólo Calixte aportó con su madero al remolcar tres, la batería cibaeña contó con Juan Carlos Pérez, quien no remolcaba desde el pasado viernes, y que en el partido de ayer despertó al impulsar dos vueltas producto de un imparable y un triple.



Esta vez, la suerte cambió de guante y el abridor Irwin Delgado, quien en la salida anterior solo llegó a cuatro entradas y permitió cuatro carreras contra su compatriota Arturo López en el cuarto partido de este último peldaño, anoche se repuso y logró silenciar los bates azules y sólo permitió un jonrón de Mel Rojas Jr con un compañero a bordo en el séptimo episodio. El zurdo Delgado laboró durante seis entradas y un tercio de dos carreras, permitió cuatro imparables, otorgó tres boletos y abanicó a tres. La derrota recayó sobre el abridor López, quien sólo completó una entrada y un tercio de cuatro carreras y seis indiscutibles.



La tropa cibaeña castigó al picheo azul desde el primer episodio cuando fabricó un rally de cuatro vueltas gracias a un doble remolcador de Calixte con bases llenas, y posteriormente anotó con un hit de Ángel Franco conectado por encima de la cabeza del campo corto, Sergio Alcántara. Pérez se encargó de ampliar la ventaja con triple remolcador de dos que se internó en el prado central.



En la séptima y con un out, Rojas Jr disparó un jonrón por el prado izquierdo con un compañero a bordo. La tercera carrera de los azules llegó gracias a un doblete remolcador de Donovan Solano.



Al cierre de esta edición, los lanzadores programados para abrir esta noche son Ángel Castro por las Águilas Cibaeñas, mientras que César Valdez lo hará por los Tigres del Licey.

Despertar ofensivo y picheo amarillo

La entrega del relevista Josh Judy sigue causando impacto. No sólo el pasado jueves sacó seis outs contra la novena de los Tigres sino que aún sufriendo molestias, anoche volvió a ser eficiente tras completar la novena entrada sin permitir anotaciones. Juan Carlos Pérez, quien no lograba remolcar desde el pasado viernes, impulsó dos vueltas. Asimismo, el zurdo Fernando Abad se ha convertido en una pieza clave en estos últimos dos partidos en los cuales ha laborado una entrada y un tercio de manera perfecta controlando los bateadores zurdos y propinándoles dos ponches.