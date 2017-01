Trump y Peña acuerdan no hablar públicamente de muro

Washington. Los presidentes Donald Trump y Enrique Peña Nieto acordaron no hablar públicamente sobre el financiamiento del muro fronterizo que el estadounidense ordenó construir durante una conversación telefónica de una hora que sostuvieron el viernes. La presidencia mexicana dijo en un comunicado que los mandatarios alcanzaron ese acuerdo durante una plática que describió como “constructiva y productiva”.



Por su parte, Trump se refirió a la llamada como “muy amigable” y dijo que de ahora en adelante “vamos a trabajar en una relación justa, una relación nueva”.



Durante una conferencia de prensa que ofreció junto a la primera ministra británica Theresa May, Trump señaló que ambas naciones renegociarán el acuerdo comercial que suscribieron con Canadá y otros aspectos de la relación bilateral que no especificó.



“Espero durante los próximos meses que negociemos y veremos qué pasa”, indicó. “Pero Estados Unidos no puede permitir seguir perdiendo gran cantidad de empresas y que millones y millones de personas sigan perdiendo sus empleos. Eso no ocurrirá conmigo”.

La conversación telefónica con Peña Nieto ocurrió la misma mañana en que Trump utilizó por segundo día consecutivo su cuenta de Twitter para criticar a México, generando una tensión en la relación bilateral sin precedentes en años recientes.



“México se ha aprovechado de Estados Unidos demasiado tiempo. Déficit comercial gigante y escasa ayuda en la débil frontera debe cambiar AHORA”, tuiteó el jefe de Estado el viernes, un día después de que Peña Nieto cancelara la reunión que tenían prevista para el 31 de enero.



Durante su primera semana en la Casa Blanca, Trump ordenó la construcción inmediata de un muro a lo largo de la frontera con México y analiza imponer un arancel de 20% a las importaciones de ese país para financiar su construcción, que según legisladores republicanos podría tener un costo de 15,000 millones de dólares.



Peña Nieto decidió suspender su visita a la capital estadounidense después de que Trump tuiteara el jueves que “si México no está dispuesto a pagar el muro tan necesario, entonces sería mejor cancelar la próxima reunión”.



Horas más tarde en Filadelfia, Trump subió el tono al advertir que “a menos que México trate a Estados Unidos justamente, con respeto, tal reunión sería inútil y quiero tomar otra ruta. No tengo opción”.Al culminar una visita de dos días a la capital estadounidense, el ministro de Relaciones Exteriores, el mexicano Luis Videragay respondió la víspera que “México pide respeto y ofrece respeto”.



“Queremos construir acuerdos, pero hay temas que no son parte de una estrategia de negociación y son inaceptables”, agregó el funcionario refiriéndose a la aspiración de Trump de que México asuma el costo de la construcción del muro.

Alcalde de Berlín se pone a división

El alcalde de Berlín exhortó al presidente estadounidense Donald Trump a no construir un muro en la frontera con México. La capital alemana estuvo dividida por un muro de 1961 hasta 1989. Fue construido por la dictadura socialista de Alemania Oriental para impedir que sus ciudadanos escaparan a Occidente, convirtiéndose en un poderoso símbolo de la opresión de la Guerra Fría. El alcalde Michael Mueller dijo que “nosotros los berlineses sabemos muy bien cuánto sufrimiento provocó la división de un continente, consolidada por alambre de púas y concreto”.