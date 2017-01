Wade y Butler son relegados a la banca

Dwyane Wade y Jimmy Butler fueron relegados al banco de suplentes de los Bulls de Chicago para el partido de ayer contra el Heat de Miami. El castigo fue por cuestionar la entrega de sus compañeros tras una derrota. “A raíz de lo ocurrido la pasada semana, consideramos que era apropiado hacer el cambio”, dijo el entrenador Fred Hoiberg al anunciar la decisión unos 90 minutos previo al inicio del partido contra Miami. Paul Zipser y Doug McDermott quedaron como titulares. “No importa que no me toque ser titular”, dijo Butler. “Aún tengo que cumplir con el trabajo de siempre, ayudar a que el equipo gane. Ya nada me sorprende”.



Previo al entrenamiento matinal de ayer, los jugadores se reunieron para calmar la situación luego que Rajon Rondo replicara a Wade y Butler en un mensaje en su cuenta de Instagram el jueves. Se percibió una tregua tensa entre los tres líderes del atribulado equipo, que ahora tienen que responder a cuestionamientos sobre si se pueden llevar bien, y no solo por sus malos resultados recientes.