Presidente del Licey: lo que diga Audo Vicente y Junior Noboa es lo que se hará

Los Tigres del Licey, campeón del Torneo de Béisbol Invernal 2016-2017, está preparando el equipo con que irán a la Serie del Caribe, a celebrarse a partir del miércoles próximo en Culiacán, en México.

Miguel Ángel Fernández, presidente del conjunto azul, que con esta suma 22 coronas, dijo que ha pensado en un par de jugadores como refuerzos, pero que todavía no puede revelar sus nombres porque no ha conversado con ellos. Expresó que esperan que al concluir este domingo ese asunto esté concluido.

“Desde que salga de aquí me voy a dirigir en el estadio para ver cuál es el equipo que vamos a llevar a Culiacán. Ha sido todo muy rápido, la Serie llegó al número 9 y estamos muy cortos de tiempo, pero les aseguro que vamos a poner nuestro mejor esfuerzo para poner el mejor equipo posible a representar a República Dominicana. Yo tengo un par de refuerzos en la mente, pero como todavía no he hablado con ninguno de ellos no quisiera revelar los nombres”, manifestó durante una entrevista que se le hizo en elCaribe, al acudir a las instalaciones de Multimedios del Caribe, donde acudió con la copa BHD León.

Sin embargo, al indicársele que Audo Vicente, dirigente de la novena, había adelantado algunos nombres para reforzar el equipo, Fernández dijo: “ Ah, bueno, él es el mánager, lo que él diga eso se hará, eso ayudará mucho y lo que diga Yunior Noboa (gerente general), esas son las gentes que saben de eso”.

Zoilo Almonte y Juan Carlos Pérez, de las Águilas, fueron los jugadores a los que Vicente se refirió como opciones para reforzar a los Tigres.

Dijo que ahora mismo están trabajando fuertemente en la preparación del viaje con los documentos que requieren los peloteros y la logística.

En cuanto a la celebración del triunfo, el presidente de la novela azul dijo que tampoco han decidido que harán, pues se debabten entre una caravana o una celebración en el estadio quisqueya, lo cual tendria que ser mañana lunes, pues el martes parten para México.