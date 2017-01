Sigue el sufrimiento aguilucho

1.- Nada de adivinador, clarividente, agorero, vidente, hechicero ni brujo. Pura y simplemente en béisbol hago uso del sentido común, ligándolo con la realidad, lo que me permite formarme convicciones fuera de toda duda, y así no caer en vacilaciones, andar con titubeos, dando absurdos bamboleos.

2.- Al hacer un análisis sobre un hecho cualquiera no me dejo dominar por el fanatismo que solo conduce al apasionamiento, a la obsesión que reduce la libertad de pensar. La simpatía que tengo por el equipo de béisbol Águilas Cibaeñas, no me guía a la ofuscación, a desconocer su fortaleza o debilidad, ni mucho menos a no aceptar la superioridad de sus adversarios.

3.- En el mes de diciembre del pasado año 2016, días antes de comenzar el Round Robin, mis amigos y colegas, los licenciados Radhamés Acevedo y Lorenzo Fermín, me preguntaron qué pronóstico tenía. De inmediato les respondí: el equipo que quiere ser campeón que le gane al Licey.

4.- El vaticinio que hice en diciembre a los paisanos Radhamés y Lorenzo, lo mantuve en todo el curso del todos contra todos, y se lo reiteré a otros amigos en el país y en el extranjero, aún después de concluida la serie semifinal, ya clasificados Licey y Águilas.

5.- Afiancé más la previsión de que el Licey era el favorito para ganar el campeonato, luego de que se fortaleció adquiriendo a Evan MacLane, el cual ha sido uno de los lanzadores más dominantes y ganadores en el curso de los últimos campeonatos de béisbol profesional en el país.

6.- El triunfo del Licey frente al equipo de las Águilas Cibaeñas, también fue favorecido por un concurso de circunstancias, factores accidentales tales como la salida por lesión, antes del inicio de la serie final, del mejor lanzador aguilucho Francisley Bueno; las repentinas interrupciones, por decisiones de sus dueños, de los jugadores estelares José Ureña ,Jonathan Villar y Danny Santana. Además, de que fue innecesaria la escogencia en el draft de importados del jugador Chesny Young.

7.- Lo accidental, lo eventual forma parte del juego de pelota. En ocasiones, errores mentales facilitan la derrota inesperada; el más mínimo desliz hace posible el triunfo del contrario. Un lapsus permite que el adversario aparentemente débil resulte fortalecido.

8.-En el béisbol la estrategia hay que aplicarla correctamente y en el momento adecuado, porque de nada vale tener dominio del juego si no se demuestra habilidad para romperle la táctica al adversario.

9.- El conjunto Águilas Cibaeñas, tuvo muchos desaciertos al margen de la participación de los peloteros. Por momentos el manager perdió la correcta orientación hacia sus jugadores, y en particular la movida de los lanzadores. El juego que perdimos el pasado domingo 22 de enero, me dejó un sabor amargo porque sentí que ahí comenzó la debacle de mi equipo.

10.- A los equipos de béisbol con tradición de ganadores, como lo es el Licey, no se les puede dejar brechas, porque por la más mínima grieta se cuelan; toman impulso de un momento a otro, y en un santiamén convierten la debilidad en energía, de alicaídos pasan a ser robustos.

11.- Los equipos de Grandes Ligas, que simbolizan el águila imperial del béisbol occidental, la misma águila que sale volando en la pantalla antes de cada juego en el Estadio Cibao, fue la misma ave de rapiña que utilizando sus garras le llevó a nuestro equipo los jugadores estelares José Ureña, Jonathan Villar y Danny Santana, dejando a la novena cibaeña desvanecida en el momento más crucial de la serie final.

12.- Con suma hidalguía, y sin mezquindad alguna, los aguiluchos debemos reconocer el triunfo del Licey, que al alcanzar sus 22 campeonatos en 107 años, tiene un promedio de ganados del 20.56 por ciento, mientras que las Águilas Cibaeñas con 20 triunfos en 84 años, promedian 24.07 por ciento de ganados.

13.- Por suerte, todavía estamos en condiciones de responderles a los adversarios, que nuestro equipo Águilas Cibaeñas, además de ser el que mayor cantidad de campeonatos ha ganado en menos tiempo, es el único conjunto de la pelota profesional dominicana que le tiene ganada a todos los demás la serie particular, incluyendo a los finados Caimanes del Sur. También en la novena cibaeña es donde han militado los peloteros que tienen los records de más sencillos, más dobles, más triples y más cuadrangulares en la pelota rentada de República Dominicana.