47 fábricas operan en Plaza de Buhoneros

Desde su inauguración en 1998, la Plaza de los Buhoneros José Martí no logró captar la cantidad de vendedores ambulantes que estimó el Ayuntamiento del Distrito Nacional, pero en los últimos meses paulatinamente estos locales abandonados han ido ocupándolos un grupo de emprendedores. A tempranas horas, en el segundo nivel de la edificación se escuchan los puntazos de las máquinas confeccionando zapatos, carteras, bultos, gorras, camisetas y otras prendas que posteriormente serán exhibidas en la primera planta del edificio. Esta plaza, rechazada en su momento por vendedores ambulantes que pedían más visibilidad, actualmente alberga 47 fábricas que dan sus primeros pasos en el mercado.



Federico Colón, administrador de la Plaza de los Buhoneros José Martí, cuenta que el lugar se ha convertido en una pequeña zona franca, con 4 fábricas de zapatos, 7 de pantalones, 10 de camisetas, 5 de franelas, entre otras que se dedican a la elaboración de bultos y carteras. La bisutería también forma parte de la oferta. Colón forma parte de ese grupo de emprendedores. Hace 18 años entró a la plaza como un buhonero más.



Hoy su fábrica de calzado se ha convertido en la más próspera dentro del edificio, llegando a tener hasta 35 empleados. Sus mercancías también son comercializadas en diferentes puntos del país bajo la marca Calzado Colón. Cuenta que en sus inicios la plaza no fue atractiva para los vendedores que fueron desalojados de las vías José Martí, Mella y París, algunos de los cuales durante mucho tiempo la utilizaron como depósito de mercancías. Este empuje en la fabricación y comercialización se viene dando en los últimos dos años, no obstante la plaza todavía no explota su potencial.



Aún el tercer y último nivel del edificio, ubicado entre la José Martí y París, no está ocupado. De acuerdo con el administrador, la edificación, que actualmente cuenta con 300 locales, solo está funcionado en un 65 %. Precisa que solo esperan la autorización del Ayuntamiento para otorgar locales vacíos. Según explicó, los ocupantes pagan una mensualidad de RD$ 1,240 que equivale a RD$40 diarios. Para entrar, se debe pagar los primeros tres meses, que son 3,600. “La administración pasada de forma inhumana e incorrecta les cobraba hasta 30 mil pesos y por eso es que la gente no entraba”, sostiene.

Dice alcaldía del Distrito remozará el centro

En cuanto a la proyección de la plaza, el administrador del local reveló que la alcaldía del Distrito tiene planeado remozarla con la finalidad de que pueda competir con las demás plazas y captar turistas. Asegura que para garantizar la sostenibilidad de este mercado, procuran que los ocupantes paguen la rentabilidad, pero de una manera justa, “Antes los buhoneros no querían entrar aquí porque era muerta, pero se puede decir que ya la plaza arrancó”.