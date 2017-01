Boxeo amateur RD no se siente

Un fanático que sigue de cerca nuestro programa Momentos del Boxeo, que cada sábado se transmite -de dos a tres y media de la tarde- por CDN Sports Max y que comparto con el colega Héctor Gómez-, me hizo esta pregunta: ¿Por qué el boxeo aficionado de República Dominicana casi no se siente? El amigo fanático, Rolando Martínez Bernardino, se interesó por la figura del ingeniero Bienvenido Solano, quien durante 41 años se desempeñó como presidente de la Federación Dominicana de Boxeo Aficionado (Fedoboxa).



Martínez Bernardino es un fiel seguidor del boxeo desde que su papá lo llevaba de manos a las carteleras que se presentaban en Santo Domingo. Me recordó aquel exitoso campeonato mundial de boxeo juvenil en el que nuestro país tuvo una positiva participación.



Respecto al pugilismo amateur no entré en muchos detalles, aunque sí le dije que ya el boxeo aficionado dominicano no es como el que se realizaba en la época de Bienvenido Solano, quien además de su excelente función como presidente de la Fedoboxa durante cuatro décadas, a nivel internacional, fue un respetado dirigente. Solano ocupó cargos relevantes como dirigente de la Asociación Internacional de Boxeo Amateur (AIBA) y de otras prestigiosas organizaciones del pugilismo olímpico. Cuando decidió irse del boxeo, en su calidad de presidente de la Fedoboxa, directivos de las asociaciones del país manifestaron su lamento.



Hace falta...



En el final de la conversación que sostuve con el amigo fanático le precisé: Olvídate, no piense en buenos caminos de nuestro boxeo, por lo menos a nivel de dirigencia capaz. Solano no sólo era eficiencia como dirigente de la Fedoboxa, sino que con su capacidad lograba que nuestros púgiles olímpicos tuvieran presencia (alta) fuera del lar nativo. Ya las estructuras del boxeo amateur dominicano no son ¡ni la sombra de lo que era en la época de Solano! Tampoco ya los fanáticos ni caso les hacen a los pocos programas que se presentan.

Los amantes del boxeo olímpico dominicano -incluidos periodistas y comentaristas deportivos- añoramos los buenos tiempos de Bienvenido Solano ¡y su incuestionable liderazgo!