Burlas de corte azul imperan en las redes

30/01/2017 12:00 AM - Sandra Guzmán

Las redes sociales se convirtieron anoche y este domingo en zona de entretenimiento, disfrute y burlas del torneo de béisbol invernal, el cual ganaron los Tigres del Licey al derrotar 6-2 a las Águilas Cibaeñas. Horas antes de que iniciara el partido definitivo (9-5) entre los eternos rivales, la guerra entre sus fanáticos se daba en las redes sociales como Facebook y Twitter, donde eran colgados memes, burlas, comentarios despectivos y alentadores, de acuerdo al simpatizante del equipo.



Un video que se convirtió en uno de los más compartidos fue el de la mascota de las Águilas cuando le hace una “reverencia” a la de los Tigres. Obviamente, el hecho ocurrió en otro partido, pero el ingenio de la fanaticada azul se aprovechó anoche al máximo aludiendo a que el equipo mamey se rendía ante su eterno rival.



Un águila despeinada y con cara de pocos amigos con las palabras de advertencia: “Buenos días y no me jodan mucho”, comenzó a circular en la mañana de ayer por las redes sociales. La misma quería decir que el equipo cibaeño sabía que había perdido y que no estaba dispuesto a aceptar burlas de nadie. Ese era el “regalo” que enviaban los aguiluchos a los liceístas poniéndose delante para evitar la “cuerda” que sabían venía.



Uno de los memes correspondía a un tigre con la cabeza llena de rolos y la mirada triste diciendo: “nos dejaron con los rolos hechos”. Donald Trump, nuevo presidente de los Estados Unidos y su controvertido tema del muro con México, también fue usado como burla de los liceístas. “Celebraremos el campeonato 22. Licey campeón y ustedes aguiluchos pagarán lo que se gaste en la celebración” dice una fotografía del mandatario apuntando con un dedo de forma amenazante.



También el apoyo de muchos escogidistas a los aguiluchos se hizo presente en los memes y uno en especial se convirtió en protagonistas en la recta final de la serie. “Soy escogilucho”, es la frase que tiene la figura de un animal con cuerpo de águila y cabeza de león.



Las frases burlonas y de advertencia también tuvieron su rol protagónico en esa lucha virtual.



“Pasamos por la alegría de invitarlos al funeral del Licey (a) El equipito a celebrarse mañana en el Valle de la Muerte,a partir de las 7:30 p.m.”, posteó la fiscal del Distrito Nacional, Yenni Berenice Reinoso.

Dos días de tendencia en Twitter

Durante la celebración del noveno y decisivo partido, la red social Twitter registró sus 10 principales tendencias con temas relacionados con la serie entre Licey y Águilas, algo que todavía se daba hasta la noche de ayer cuando nueve de los 10 temas predominantes eran relacionados al tema. #Liceycampeón, #Audo, #tigresdellicey, #Valdez, #SergioAlcántara entre otras etiquetas dominaban esa plataforma. Se espera que eso siga hoy con la caravana.