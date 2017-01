Federer ganó clásico final en Australia

Roger Federer ganó su décimo octavo título de Grand Slam y puso más tierra de por medio en la lista histórica entre sí mismo y Rafael Nadal, a quien venció ayer 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3 en una final clásica del Abierto de Australia.

Fue el quinto título de Australia para Federer, de 35 años, su primero en un major desde Wimbledon en 2012 y con el que invirtió el statu quo frente a Nadal, su máximo adversario. El suizo no alzaba el trofeo en Melbourne desde 2010.



Federer había perdido seis de las ocho finales anteriores de Grand Slam en las que jugó contra Nadal y solo había vencido previamente al zurdo español en 11 de sus 34 partidos.

“Contra Rafa siempre es algo épico”, dijo Federer durante la entrevista con la televisión. “Esto significa mucho para mí, porque él me dio muchos problemas durante años”.



Ambos regresaron al tenis tras una larga inactividad. Federer se ausentó por seis meses después de Wimbledon por una lesión en la rodilla izquierda y Nadal se perdió un bimestre por un problema con la muñeca izquierda. Por lo tanto, sus puestos respectivos en el ranking eran inusitados para dos grandes de la historia —17 y 9.



El tenista de las Baleares se recuperó dos veces de la desventaja de un set y tomó la delantera por un quiebre en el quinto, hasta que Federer recuperó el control y se convirtió en el primer hombre en la era abierta que ha ganado tres de los cuatro certámenes del Grand Slam al menos en cinco ocasiones (siete en Wimbledon, cinco en el US Open, cinco en Australia y una en Francia).



Nadal siguió empatado con Pete Sampras como el segundo tenista con más títulos en majors, con 14. No consigue uno solo desde el Abierto de Francia de 2014.

El partido número 100 en el Abierto de Australia de Federer terminó con la obtención de su quinto título en Melbourne Park.

Serena logró su Grand Slam 23 de su carrera

Serena Williams cargó el trofeo de campeona de un Grand Slam por 23ra ocasión, entrando a la historia grande del tenis. También recibió una carta de felicitaciones y un par de zapatillas especiales de Michael Jordan. Serena ganó la final entre las hermanas (Venus), la novena que disputaron en un Grand Slam y la segunda en Australia, por 6-4, 6-4.