La segunda edición del concierto “Solo Merengue” que reúne lo mejor del ritmo autóctono de la República Dominicana, estuvo matizado el pasado domingo por reconocimientos a merengueros, locutores, cronistas y empresarios que apoyan este género.

Más de 30 artistas desfilaron por dos tarimas que fueron colocadas estratégicamente en la Plaza Juan Varón del Malecón de Santo Domingo para que miles de personas de todo el país y extranjeros disfrutaran por todo lo alto de los merengues de ayer, hoy y de siempre.

La primera en ser reconocida en este magno evento organizado por la Asociación Merenguero Siglo XXI, fue la merenguera típica Fefita La Grande por ser la pionera y haberse convertido en un ícono del rito de la güira, tambora y acordeón.

“En nombre de Merengueros Siglo XXI queremos reconocerte y darte las gracias por tantos años de buena música y tantos años de ser una gran artista que nos representa. Merengueros Siglo XXI reconoce a Fefita La Grande por sus grandes méritos como cultora pionera de nuestro ritmo patria, el merengue, el cual ha exhibido con orgullo durante su dilatada y exitosa carrera musical, convirtiéndose en un verdadero ícono de nuestra música vernácula”, indicó René Solís, miembro del comité gestor de Merenguero Siglo XXI al hacer entrega del reconocimiento.

Al recibir su premio, la intérprete de “Vamos a hablar inglés” manifestó que no tenía palabras para expresar lo que siente al recibir “tantas cosas” de los dominicanos en cada lugar que visita con su acordeón.

“Señores, muchas gracias de corazón, que viva el merengue y esto lo voy a colocar en mi oficina, en un lugar muy bonito. ¡Merengueros, que viva el merengue!”, ovacionó “La Gran Soberana”, como se le ha denominado luego de que el pasado año recibió el máximo galardón que otorga la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte).

En otro orden, al ser entrevistada por elCaribe, la artista se mantuvo al margen del debate que existe en que si los artistas como Omega, Tulile, El Cata, entre otros hacen merengue o no y solo se limitó a decir que la música que ellos hacen es buena y que le gusta.

“No sé si es merengue o qué pero a mí me gusta y lo hacen muy bien. Aquí cada quien tiene su estilo, ellos tienen el de ellos, yo tengo el mío. Para ellos es merengue, para mi es una música bonita”, expresó.

Los locutores radiales que recibieron placas de reconocimientos fueron Rubén Darío Oponte, por sus grandes aportes al desarrollo y difusión al merengue durante su larga trayectoria como locutor en su programa “Meren-Salsa”; también Eugenio Mieses, de programa “Clásicos del Merengue”; Luisito Beltrán, de “Merengue Manía”; Claudio Gómez, por su programa “Merengazo del Domingo” y a Ross Peña, de “wwwsaboramerengue.com”.

Además, Amaury Aybar, del programa sabatino “Tu Merengón”; Hansen Castillo, del programa “Que viva el merengue”; Domingo Bautista, por sus aportes a través del programa “Domingo Latino” y al periodista Fausto Polanco por sus grandes aportes al ejercicio periodístico, a través de su labor como escritor e investigador.

“En nombre de mis compañeros, doy las gracias a estos organizadores de este evento. Ralamente es un gran reconocimiento para mis compañeros y para mí porque nosotros hacemos merengue todos los días, cada día nosotros llevamos el merengue en la sangre y o llevamos a todas partes a donde llegamos”, manifestó Aponte.

Reconoce al hombre del carnaval

El empresario criollo José Tejeda fue reconocido de una manera muy especial, cuyo galardón le fue entregado por el merenguero Johnny Ventura por haber “tomado las riendas” en Nueva York y llevar el ritmo dominicano por primera vez al Madison Square Garden, Lincoln Center.

De acuerdo con lo expresado por “El Caballo Mayor”, con la fuerza que el denominado “El hombre del carnaval de merengue”, le imprimió al merengue con esos espectáculos en Nueva York, repercutió a nivel mundial, razón por la cual hubo un trampolín que llevó al ritmo criollo “al universo”.

Tejeda manifestó satisfacción por el lauro recibido.

Otro empresario en ser reconocido fue Juan Ramón Gómez Díaz, por haber puesto sus medios a la disposición de Merengueros Siglo XXI para la difusión del concierto.

Grandes ausentes

Aunque en “Solo Merengue” se esperaba la participación de 36 agrupaciones, brillaron por su ausencia, Sergio Vargas, Hector Acosta y Wilfrido Vargas. Este último, quien tenía a cargo el cierre del evento, envió a su orquesta y a su hija Alina porque estaba aquejado de una bronconeumonía. Eddy Herrera se sumó a la banda como un gesto de solidaridad y con un espectáculo de fuegos artificales cerraron el concierto con una participación de lujo digan de un evento de esta naturaleza.

“En estos momentos no aguanto el dolor de cabeza, el malestar general, la fiebre y el dolor de todo el cuerpo y los médicos me prohibieron salir ni a la puerta porque una neumonía te puede matar y Wilfrido Vargas en contra su voluntad obedeció y se privó de decirle a su pueblo: gracias por apoyo y que viva el merengue”, expresó el merenguero a través de Juan Carlos Jiménez, su vocero.

En tanto que el “Negrito de Villa”, según se supo, no acudió al concierto en solidaridad al mambero Omega, cuya música fue criticada fuertemente por Johnny Ventura, quien considera que “El Fuerte” no hace merengue y que por esa razón no encajaba en ese evento.

En el caso de “El Torito”, supuestamente se fue del lugar por tuvo que esperar dos horas antes que llegara el momento de su presentación, que en principio estaba pautado para las 9:00 de la noche y a las 11:00 aun no lo habían llamado.