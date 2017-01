Pepe Sierra, en la piel de Relámpago Hernández

El actor Pedro –Pepe- Sierra conjugará cualidades como el ímpetu, la ingenuidad y la bondad, para darle vida al personaje del luchador José Manuel Guzmán Marte, mejor conocido como Relámpago Hernández, en el filme Veneno: Episodio 1, El Relámpago de Jack, cuyo estreno está pautado para agosto próximo.

Esta nueva propuesta cinematográfica estará dirigida por Tabaré Blanchard, guionista principal, quien en agosto del 2015, cuando Sierra debutó en el cine como “Caheo”, en la película Pueto Pa’ Mí, vio a la persona idónea para encarnar a este luchador que se hizo famoso a finales de los años de 1970 y principios de 1980, en la Lucha Libre Dominicana. Relámpago Hernández encabezaba la cuadra ruda y murió el 12 de julio de 2011, a los 60 años.



“Hice un casting, pero lo que sucede es que Tabaré vio Pueto Pa’ Mí cuando salió, y en ese momento él pensó que yo podía dar lo que él andaba buscando. Yo llamé a Iván Herrera - director de Pueto Pa’ Mí-, y le dije que Tabaré me estaba llamando para hacer a Relámpago Hernández, y él me dijo: hazle el casting que ese hombre es tan talentoso que si te tiene que pintar, te va a pintar (para lograr el tono de piel de Relámpago). Hice el casting, ya con una buena referencia de Pueto Pa’ Mí, y gracias a Dios se dio”, relató el actor de 31 años a elCaribe.



Transformación



Para Pepe Sierra caracterizar a Relámpago Hernández lo más difícil fue someterse al cambio físico, y así lograr un parecido con el luchador. Primero, Sierra inició un proceso para bajar de peso, luego hizo levantamiento de pesas y a la medida que la película se iba filmando, tenía que ir cambiando, es decir, iniciaba con una contextura física fuerte y cuando el rodaje avanzaba debía ir bajando poco a poco de peso. “Fue súper intenso, porque tenía que someterme física y emocionalmente en pro de la película”, indicó. Además, diariamente se sometía a una jornada de maquillaje, que se extendía hasta por 40 minutos para lograr un tono de piel oscuro, como el de Relámpago.



Revela que en algunas escenas se puede apreciar que hubo que maquillarle el cuerpo completo. “Vanessa Torres, la maquillista, tardaba al menos 40 minutos para lograr la transformación. Usaba cremas para oscurecer la piel, spray y me sometí a un proceso de tonificación de color de piel, con varias sesiones de bronceado artificial”, explicó el actor.

Para lograr un rostro parecido al de “La Gallina”, como también era conocido el luchador, Sierra modificó su apariencia de la cara, algunas veces para verse más joven, otras para lograr el efecto contrario.



El actor describió el proceso como complejo y dijo que para conseguir la calvicie que caracterizaba a Relámpago Hernández, le fue colocada una prótesis.



Este personaje cuenta con varias etapas de su vida en el largometraje, pero Sierra entra cuando ya es un jovencito de unos 20 a 21 años de edad. Josema, diminutivo del nombre de pila del luchador, al igual que muchos jóvenes tiene sueños y metas por alcanzar. Sus mayores cualidades son la lealtad a sus amigos, cree ciegamente en ellos, que es una cosa muy poco común hoy día; también es una persona que tiene una energía vital, que muchas veces ciega su juicio. “Si dice que va hacia un lugar, nadie lo detiene”. “Para mí lo más difícil para encarnar a Relámpago Hernández fue el cambio físico. Manny y yo tuvimos que hacer muchos ejercicios, levantar muchas pesas, someternos a entrenamientos de lucha libre. Y la parte interna... porque el personaje está planteado en el guion como un tipo atormentado, muy inquieto, y creo que conectar con eso, buscar las cosas en mí que se parecieran a él, eso fue lo que me pudo haber dado un poquito de trabajo. El resto fue bastante fluido porque estuve en manos de un director que es muy talentoso, Tabaré Blanchard”, manifestó.



“Veneno: Episodio 1, El Relámpago de Jack”, cuenta además con el guion de Miguel Yarull, de la película La Gunguna, y Marien Zagarella.



El film que se estrenará a principios de agosto, es la primera parte de la trilogía que protagonizará el actor Manny Pérez, cuyo rodaje inició en noviembre del 2016.

“Interpretar a Relámpago es una súper oportunidad”

Pepe Sierra recordó que cuando era pequeño conoció al luchador debido a que este fue amigo de sus padres y que lo veía como alguien impresionante, con una voz envolvente, y que ahora interpretar su personaje es una “súper oportunidad”; porque, además, entiende que Relámpago Hernández es un ícono de la cultura popular dominicana. Narró que al momento de rodar la película, se preguntaba: “¿Tú no querías ser actor? coge ahí”, porque hubo momentos de extremo cansancio, momentos emocionales muy fuertes, donde tuvo que recurrir a sus propios sentimientos. “Hubo un accidente en una coreografía de pelea con un luchador profesional, yo me adelanté en el movimiento y choqué con el hombro de un tipo que está fuertísimo, me di en un ojo, y al instante el párpado se inflamó, circunstancia que fue aprovechada por Riccardo Bardellino, productor, que es muy hábil”, recordó Sierra.