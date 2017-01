Piden que seguro cubra cirugías de paladar hendido

30/01/2017 12:00 AM - María Teresa Morel

Las malformaciones congénitas craneofaciales, como paladar hendido y labio hendido, no son cubiertas en el Plan Básico de Salud, lo que lleva a quienes las padecen a incurrir en gastos de entre RD$75 mil a medio millón de pesos para corregirlas mediante cirugía. En ese sentido, el presidente de la Fundación Renacer, Miguel Cotes, llamó a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), al Ministerio de Salud y al Consejo Nacional de Seguridad Social a incluir estos padecimientos en el nuevo Plan Básico de Salud ya que la mayoría de afectados no pueden costear estos procedimientos ya que bajo el actual plan son considerados como estéticos cuando en realidad no lo son.



El galeno habló tras anunciar la Vigésima quinta Jornada Domínico-Americana de Cirugía Plástica Reconstructiva que se desarrollará en el Hospital Padre Billini el domingo 5 de febrero.