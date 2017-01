Zoilo, Ronny y Leury reforzarán a los Tigres

La lista la completan Brayan Evans, Edgar García, Ulises Joaquín y Juan Grullón. Emilio Bonifacio no va a México

Cinco jugadores de las Águilas Cibaeñas encabezan el listado de refuerzos que acompañarán a los nuevos monarcas del béisbol invernal dominicano, Tigres del Licey, a la Serie del Caribe a celebrarse del 1 al 7 de febrero en Culiacán, México.

El jardinero Zoilo Almonte; el jugador del cuadro Ronny Rodríguez, y los lanzadores Edgar García, Ulises Joaquín y Juan Grullón comandan el grupo de peloteros que dieron el sí al gerente general del Licey Junior Noboa para viajar al clásico caribeño. “Son jugadores que aportarán mucho al equipo en la Serie del Caribe. Lo demostraron con las Águilas. Son jugadores de mucha calidad y eso nos motivó a acercarnos a ellos con la intención de que nos acompañaran a la Serie del Caribe. No dudaron en darnos el sí”, indicó Noboa. La lista de refuerzos la completan el patrullero de los Gigantes del Cibao Leury García, así como el lanzador norteamericano de los Leones del Escogido Bryan Evans.



Asimismo, Noboa informó que los serpentineros importados de ese conjunto, Michael Dimock y Austin Fleet también integrarán la plantilla azul para la cita caribeña, cuyo primer choque se realizará este miércoles a las seis de la tarde (tres de la tarde hora de Culiacán) ante el combinado cubano Alazanes de Granma. Por otro lado, Noboa manifestó que el capitán del conjunto azul, Emilio Bonifacio, es el único jugador que hará el viaje a México debido a compromisos personales. “Bonifacio es el único jugador que claramente nos dijo que no podía por razones personales y familiares, situación que entendemos y respetamos. Agradecemos el sacrificio que nuestro capitán ha hecho para poderse mantener todo este tiempo con el equipo”, expuso el alto ejecutivo azul.



Caravana



Por otro lado, Elvira Trinidad, encargada de Relaciones Públicas de los Tigres, anunció la caravana para festejar el título número 22 conquistado la noche del pasado sábado en un decisivo partido a las Águilas en el estadio Cibao de Santiago. Trinidad informó que la caravana partirá desde el estadio Quisqueya Juan Marichal a las 4:00 de la tarde y recorrerá la avenida Tiradentes, John F. Kennedy, Quinto Centenario, Josefa Brea, Avenida del Puerto, malecón hasta la Abraham Lincoln, 27 de Febrero hasta retomar la Tiradentes, para su destino final que es el viejo parque de béisbol, donde celebrarán al compás de varias agrupaciones musicales.



Presidente Medina los recibirá



El presidente de la República, Danilo Medina utilizó las redes sociales para augurarle el mejor de los éxitos al conjunto azul para su compromiso en la Serie del Caribe. “Ahora vamos con fuerza para la Serie del Caribe. ¡Éxitos y que la corona sea de nuestra República Dominicana!”, escribió el mandatario en su cuenta personal de Twitter@DaniloMedina.



Medina recibirá mañana, a las 9:00 a.m., a los Tigres en un acto a desarrollarse en uno de los salones del Palacio Nacional. Durante el encuentro, el presidente entregará la bandera que defenderán en México los campeones nacionales.