Alex Don presenta credenciales con el disco “Vivir”

Con un breve show y acompañado de una banda de 10 músicos, el novel bachatero Alex Don presentó credenciales en la República Dominicana, donde dio a conocer su disco Vivir, de 12 canciones. Bajo la tutela de la empresa JG Récords, que preside Elvis Paulina (Jay), Alex Don viene cargado de canciones con buenas melodías y una voz que impresionó a la prensa en el bar Juan Lockward del Teatro Nacional. El artista presentó dos colaboraciones, “El amor de mi vida”, con Joe Veras, y “Te amo”, con el cantante urbano Secreto, del cual se presentó un vídeo clip.



Ambas canciones fueron del agrado de los espectadores, quienes valoraron la calidad interpretativa del nuevo exponente de la bachata, quien reside en México. Su banda es un tanto diferente, pues está compuesta por otros instrumentos no usuales en la bachata, como son dos trompetas. Al hablar ante los representantes de medios, el cantante expresó que las trompetas las utiliza porque reside en México, donde en música norteña se usa mucho este instrumento. Además, mencionó que otros artistas como Prince Royce y Frank Reyes la han utilizado en algunas canciones y les quedó bien.



“Soy de poco hablar y me siento un poco nervioso. Estoy muy contento de estar aquí frente a todos ustedes, interpretando parte de mis canciones, ya que es la primera vez que tengo un encuentro de esta naturaleza con los comunicadores dominicanos”, dijo el cantante durante una de sus intervenciones. De su lado, el bachatero Joe Veras, quien lo acompañó en su debut, le exhortó a seguir adelante, ya que solo trabajando se llega al éxito, lo que no se consigue de la noche a la mañana, sino haciendo camino al andar y teniendo un comportamiento ejemplar.