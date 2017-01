Evelyn del Carmen, voz y estilo que encantan

Estar frente a un micrófono es una tarea que conlleva un sinnúmero de retos en la sociedad actual, sobre todo por lo que implica conquistar a un público que debe ser seducido sin nada más que la voz. Es común que las caras de muchos locutores no sean conocidas aun cuando tienen en su haber un abanico de actividades ligadas, de igual modo, al arte. Es el caso, por ejemplo, de la locutora Evelyn del Carmen González, quien desde el 2007 pone el toque femenino a la emisora Raíces 102.9 FM.



“Creo que el mayor reto en el país, para mí, es que a veces el locutor tiene que irse por un tema comercial, tiene que ofrecer lo que un público determinado espera, independientemente de que eso sea o no lo mejor que puede recibir nuestra audiencia. A veces, lo que una emisora oferta no es lo mejor para el público, pero es lo que éste demanda y ahí es donde se convierte en un reto”, dijo a elCaribe la comunicadora.



Evelyn del Carmen explicó que, a su entender, el desafío más grande del público dominicano es que necesita “un poco más de educación” e información que pueda ser de utilidad y ayudar a ser mejores personas. Sin embargo, lo que la mayoría de locutores en el país tiene que hacer es, quizás, transmitir un contenido que no tiene una sustancia o la calidad que un público debería recibir desde la radio como medio influenciador de masas que es, al igual que la televisión.



“Muchos tienen que dejar de lado quizás un trabajo más digno hacia el público para ofrecerle lo que está pidiendo, simplemente porque eso es lo que vende. Yo no creo que en nuestro país la locución este súper bien pagada, ni mucho menos, y de ahí viene que muchos tengan que hacer ruido para buscar ese reconocimiento del público y poder gozar de más éxito y aumentar sus ingresos”, aseguró.



Pero, ¿cuál es la verdadera función de un locutor? Según explicó Evelyn del Carmen, es el saber que a través de la voz puedes compartir algo que es positivo para otros. Afirmó que un locutor tiene que transmitir la esencia de lo que es la emisora o de aquello que persigue hacia el público al que está dirigida. Entiende que una estación radial donde solo se coloque música, sin participación humana, pudiera sentirse vacía.



“En mi caso particular, siempre me han dicho que transmito paz con mi voz; y el yo saber eso, que puedo llevarle una reflexión o despertarle a alguien el deseo de buenas cosas, es como... ¡Wao!, mira todo lo que puedo hacer con este don, es algo maravilloso”, sostuvo.



Evelyn, quien también es couch ejecutiva y de vida certificada, se convirtió en la primera y única locutora de Raíces 102.9 FM, haciendo realidad su sueño de entregar su talento a través de este medio de comunicación, donde, además de cápsulas, conduce el espacio diario “La Música de Nuestras Tardes”, de 2:00 a 4:00 de la tarde, y los domingos, el programa de boleros “Contigo en la Distancia”, el cual también produce.



Desde la fundación de Raíces FM, en el 2013, Evelyn recordó que se sintió atraída por tener una programación “completamente distinta a todo lo que se ofrece en la radio nacional, una música que te conecta con los clásicos, con el jazz, música del cine, de las grandes películas, música dominicana que ha sido bien grabada”. Entre sus características distintivas de la emisora, destacó que “ofrece una programación para que el oyente esté relajado todo el tiempo, contrario a lo que estamos viviendo actualmente, una época de mucho movimiento”.



“Eso es lo que más me gusta de la emisora; y yo vibro en esa misma frecuencia”, agregó con entusiasmo.



Inicios



En su búsqueda por formarse en Literatura y Letras como profesión, Evelyn del Carmen González deseaba ingresar a la Universidad de la Tercera Edad (UTE), pero al final no se logró el quórum para iniciar la carrera. Con el ánimo de buscar algo relacionado con la palabra y la escritura se encontró con la Comunicación Social.



“Empecé a estudiar ya adulta, tenía otros estudios, pero no una profesión. Estudiando Comunicación nos asignaron un trabajo que consistía en escribir noticias y transmitirla por un medio, y mi grupo escogió hacer un noticiario de radio. Quedó muy bonito y ahí apreciaron que tenía dicción, que usaba bien la voz y que se oía como si fuese una persona experta, me dijeron”, recordó la locutora.



Y como reza una popular frase: “lo que es para ti, aunque te quites”. Relató que alguien escuchó dicho trabajo y la contrató para realizar infomerciales y es cuando decide estudiar locución formalmente.



El primer programa en el que participó fue en Studio 88 FM, con César Perelló, quien es hoy día su esposo y padre de sus dos hijos. Luego pasó a Quisqueya 96.1 FM, donde hizo cápsulas informativas, y en CDN Radio estuvo en el noticiario del mediodía con Claudio León. Junto a Socorro Castellanos estuvo en la Z101 con el programa “Con los 5 sentidos” y fue parte de la producción televisiva en Televida.



“Considero que doña Socorro es una de las grandes maestras de la comunicación dominicana. Ella me soltaba sus micrófonos con confianza. Durante varios años estuve con ella, hacía cápsulas y otras cosas. En ese momento estaba en esa búsqueda de conocerme a mí misma, cómo podía yo alcanzar mi sueño y cómo fomentar los valores familiares y llevar un buen mensaje, lo cual sigo haciendo”, dijo.



Otro sueño que cumplió fue el de tener su propio espacio televisivo con un contenido que calificó de “edificante”, y con el que reafirmó su trabajo, tanto desde el micrófono en una cabina o delante de las cámaras.

Busca transmitir los buenos valores

Evelyn del Carmen González, quien también ha escrito columnas y es correctora de prueba de libros, resaltó que como locutora de Raíces se identifica con el hecho de que la emisora no tiene jingles, sino que toda la programación está hecha en un ritmo que es “como para permitirle al ser humano conectar consigo mismo”, teniendo la música como única protagonista. “Me causa satisfacción saber que el lugar donde yo presto mi talento es un lugar que goza de respeto, excelencia, dignidad, honor, entrega y muchos otros valores que yo quiero e intento promover”, expresó.