Fin de siembra en Valle Nuevo libera ríos

Las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente comenzaron a impedir el paso de jornaleros e iniciaron el desmonte de las tuberías utilizadas para el trasvase en al menos siete cuencas de ríos y cinco cañadas en el área protegida de Valle Nuevo. El operativo inició en una plantación de 150 tareas sembradas de fresa en la comunidad de Alto Bandera, propiedad de la empresa Flores Antillanas que preside Miguel Crouch.

Además de las tuberías, fueron arrancados material plástico, mangueras y alambres. Esta plantación utiliza o hace el trasvase de tuberías del “río Malo” y de la cuenca del Nizao.



Además fue dispuesto un personal militar en comunidades como Montellano, Pinar Parejo, El Convento, El Castillo, Las Espinas, El Tanque, La Siberia y Villa Pajón para impedir la entrada de los dos mil jornaleros de nacionalidad haitiana y de campesinos dominicanos.



Sin embargo, la estrecha vigilancia fue rota cuando varios campesinos penetraron en seis camionetas a una de las zonas donde serían desalojados los productores.



Brigadas en operativo



Julio César de los Santos, administrador del parque Juan Bautista Pérez Rancier, dijo que cuenta con 23 brigadistas y guarda parques y que podrían reforzar con nuevo personal. Los guardias adscritos a Medio Ambiente trabajan además en el impedimento de fertilizantes y semillas.



De los Santos dijo que en el caso de la empresa Flores Panorama, que preside Tomás Villamán, y que tiene sembrado 75 tareas de fresa, éste remitió una carta solicitando al ministro de Medio Ambiente que le otorgue un plazo de 20 días para terminar de recoger la cosecha.



En caso de que no sea acogida la solicitud, entonces sería la segunda propiedad intervenida para desmontar las tuberías. En la zona cercana a la pirámide, comenzarían el operativo en las mil 400 tareas sembradas de manzana, pera y melocotón de la familia Mora.



De los Santos dijo que han propuesto a dichos propietarios que tras el desmonte de tuberías, esos terrenos pudieran ser utilizados con fines de ecoturismo, pues en ningún momento se ha hablado de expropiación.



En cada comunidad quedó un equipo integrado por diez militares instalado para hacer cumplir la medida de desalojo y algunos agentes policiales de Constanza que sirvieron como apoyo. De los Santos, al hablar con reporteros de elCaribe, dijo que aunque han encontrado cierta resistencia de algunos campesinos, los militares han manejado este operativo de manera que se respeten los derechos y sin caer en la provocación.



Propuesta del Ministerio



El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales dijo que el desmonte se hace en cumplimiento de la resolución 14/2016 que otorgó un plazo de 120 días para finalizar las labores de producción agrícola dentro del área protegida.



Indicó que los plásticos, grapas, tuberías y mangueras están siendo retirados del lugar por brigadas de este ministerio, mientras que los militares del Ministerio de Defensa y del Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA) se encuentran realizando labores de protección y vigilancia. Ratificó que el proceso de desmonte será paulatino empezando con las mayores extensiones de terreno, a los cultivos que le resten semanas para terminar se les permitirá descosecharlos pero no volver al sembrar.



“Realizamos acuerdos razonables con todos aquellos que estaban en el ánimo de buscar una solución y, a la vez, respetar y conservar el parque que es La Madre de las Aguas; ahora nos resta ejecutar la resolución y hacer cumplir la ley para que mañana podamos tener agua”, dijo Francisco Domínguez Brito.



Durante todo el fin de semana Domínguez Brito se reunió con productores y residentes en Valle Nuevo, con quienes exploró diferentes opciones para reubicarlos en zonas fuera del área protegida.



Además, ofertarle a los campesinos que acepten el desalojo, un salario de 7 mil 500 pesos y seguro médico; a los que tienen pequeñas proporciones de terrenos se les propuso reubicarlos fuera del parque para que continuaran con sus labores de producción.

No obstante, a los grandes productores con quien inició el operativo de desmonte, la promesa es ubicarlos pero fuera del parque y que utilicen un sistema de invernaderos que les permite tener mejores condiciones a largo plazo.



Durante el recorrido, el ministro también se reunió con jornaleros haitianos a quienes pidió que informen a sus compañeros que no acudan a Valle Nuevo debido a que el proceso de producción agrícola en la zona no será permitido.



Además, comisiones del Banco Agrícola y el Instituto Agrario Dominicano (IAD) visitarán también la zona para concretar propuestas.



Apoyo al ministro



En tanto, que el Plan para el Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río Yaque del Norte, Inc. (Plan Yaque), respalda las acciones del ministro de Medio Ambiente, tendentes a rescatar y ordenar el Parque Nacional Juan Bautista Pérez Rancier (Valle Nuevo). Destaca que esta es una zona de extraordinaria diversidad biológica con alta incidencia de endemismo, donde nacen centenares de fuentes de agua y con un microclima único en las Antillas, que ofrece importantes servicios ecosistémicos al país.



También apoyan a Domínguez Brito la Coalición Verde por el Medio Ambiente, que considera correcta la decisión de recuperar el Parque Nacional prohibiendo todo tipo de agricultura, porque en ese lugar nacen más de 900 cuerpos acuíferos incluyendo ríos tan importantes como el Nizao, Grande, Cuevas, Blanco, Banilejo, Ocoa y Tireíto, los cuales alimentan presas que garantizan el abastecimiento de agua a siete millones de personas.

Resistencia contra medida

Algunos campesinos de Valle Nuevo se reunieron en la comunidad El Castillo a pesar de que los militares impiden la entrada a siete comunidades. Un militar fue agredido por un campesino que le lanzó un objeto que le impactó en el cuerpo, aunque sin provocar heridas.



El pasado domingo, otro grupo junto al sacerdote católico Rogelio Cruz, desafiando a las autoridades comenzaron a sembrar en sus terrenos. En el reciente encuentro de la mañana del lunes acordaron tomar nuevas acciones para impedir salir de Valle Nuevo.



En El Castillo los productores entregaron al ministro una relación de las familias y sus ingresos, con estos datos el funcionario se comprometió a presentar opciones individuales, mientras que los residentes se comprometieron a detener la producción agrícola. Pese a que se han vivido momentos de tensión, por la negativa de los productores al desalojo, hasta el momento no se han registrado enfrentamientos.

Bloque campesino

Cuando se tomó la medida de desalojar a los campesinos, solo se hizo con informaciones generales de Constanza”.

Ministro

Hemos sostenido muchos encuentros con el grupo de los campesinos, los más pobres viven en una pobreza extrema”.