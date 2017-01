La gente se volcó a celebrar el campeonato azul

El Distrito Nacional se “tiñó” ayer de azul. Razón: la caravana realizada por los Tigres del Licey para celebrar la obtención, la noche del pasado sábado, de la corona número 22 ante las Águilas Cibaeñas. Miles de seguidores se unieron al recorrido que partió a las 4:24 de la tarde desde las oficinas del equipo ubicadas en el estadio Quisqueya Juan Marichal.



Producto de la gran cantidad de personas, hubo que replantear la ruta, relegando las avenidas Quinto Centenario, Josefa Brea y Avenida del Puerto. A su salida del parque de béisbol, los campeones, quienes eran transportados en una guagua techada de cana, tomaron la Tiradentes, seguido de la John F. Kennedy, Máximo Gómez, George Washington, Abraham Lincoln, 27 de Febrero, Tiradentes hasta llegar al parque de béisbol, en cuyo interior se realizó una gran fiesta al compás del merenguero Toño Rosario y el artista urbano Musicólogo “El Libro”.



“Esto es grande”, repetía en varias ocasiones Emilio Bonifacio, quien sostenía la Copa BHD León. “Ese es el cariño que los dominicanos nos dan. Nosotros nos encargamos de lograr la corona y ahora a ellos también les toca ser parte de esta gran fiesta”, agregó el capitán del equipo azul, quien no acompañará el equipo a Culiacán para la Serie del Caribe que arrancará mañana.



Los simpatizantes del Licey de diferentes edades portaban artículos alusivos al conjunto, así como gigantes cartelones que expresaban la gratitud por su entrega para conquistar el cetro. “Sergio Alcántara Dios te bendiga para que sigas dando más victorias al Licey”, rezaba uno de los carteles que portaba una seguidora del conjunto añil.



“César Valdez eres el mejor. Que Dios te bendiga #Licey campeón”, era otra pancarta que mostraba otra fanática azul.



Canciones como “Ya llegó el Licey”, de Ricky Mota; “Los motoristas”, de Kinito Méndez; “Digo comando, digo comando”, de Bulin 47, y “Tú lo que quiere que me coma el tíguere”, de Toño Rosario, eran coreadas y disfrutadas por los seguidores durante su paso por diferentes sectores del Distrito Nacional.



Celebración en el “Coloso” de La Fe



Pasadas las 8:30 de la noche, la presencia de jugadores en el estadio Quisqueya era poca. El primero en ser anunciado para subir a la tarima por el animador Joel López fue el jardinero Engel Beltré, quien recibió una fuerte ovación por parte de los presentes.

“Gracias por darnos el apoyo para estar aquí. Fuimos a buscar la corona y la trajimos. La gracia es de Dios ya que no fue fácil lograrla”, apuntó Beltré.



Luego, el turno correspondió para el también patrullero Mel Rojas Jr. “Los pusimos a sufrir, pero lo logramos. Ahora a disfrutar de esta fiesta que el Licey les ha preparado a ustedes”, apuntó.



Uno de los momentos más alegres fue cuando López anunció la presencia del paracorto sensación Sergio Alcántara, quien recibía la ovación del público de “MVP, MVP, MVP”.



“Donde están los liceístas”, fueron las primeras palabras del joven jugador. “Dios es grande y mueve muchas montañas. Gracias a Él quien nos dio la oportunidad de estar otra vez junto a todos ustedes celebrando esta gran conquista”, agregó. Otros que estaban presentes en el estadio, previo a la llegada del plantel completo del equipo, eran Juan Francisco y Yamaico Navarro.