¿Hacia dónde va el mundo?

El mundo está inquieto desde la elección de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, potencia que desde hace casi tres décadas mantiene la hegemonía en el ámbito de la geopolítica mundial.

El mandatario estadounidense, quien se juramentó el pasado día 20, había adelantado en su campaña electoral cuestiones que podrían transformar el equilibrio mundial que se ha mantenido invariable a partir de la caída del muro de Berlín, en 1989, y que significó la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), liderada por Rusia.



Una vez instalado en la Casa Blanca, Trump no dudó en firmar las directrices para construir un muro a lo largo de la frontera con México, una barrera que tendrá como prioridad defender a las ciudades estadounidenses y enfrenta a todo aquel que proteja a los inmigrantes ilegales.



Otra decisión con gran repercusión mundial fue el veto temporal por 120 días a la inmigración legal, incluyendo órdenes ejecutivas que restringen a refugiados y bloquean la emisión de visas a personas de varios países musulmanes de Oriente Medio y Norte de África como Siria, Sudán, Somalia, Irak, Irán, Libia y Yemen. Esto generó, de inmediato, protestas en los Estados Unidos y en diferentes partes del mundo.



La repercusión ha sido tal que el propio Trump tuvo que aclarar que no se trata de una medida contra los musulmanes, sino una acción preventiva para proteger a su país ante eventuales atentados terroristas.



Previamente, el presidente de Estados Unidos había firmado la orden ejecutiva para sacar a Estados Unidos del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), promovido por su antecesor, Barack Obama, para formar la mayor zona de libre comercio del mundo. Ese tratado, concebido como un contrapeso a la influencia creciente de China, fue firmado en 2015 por 12 países de la región Asia-Pacífico, pero no ha entrado en vigor. En la campaña electoral, Trump lo calificó como contrario a los intereses de los trabajadores estadounidenses.



Las reacciones no han hecho esperar a nivel planetario, algunas con extraordinario peso geopolítico como la de la Comisión Europea, que afirmó que no permitirá que los ciudadanos europeos sean víctimas de las medidas aprobadas por el presidente estadounidense, refiriéndose a las que prohíben temporalmente la entrada a su país de personas originarias de siete países musulmanes.



Estos acontecimientos llaman a naciones como la República Dominicana a observarlos con atención y cautela. El propio papa Francisco dijo recientemente que se debe “esperar y ver” antes de formarse una opinión sobre el mandatario estadounidense, observando que “no me gusta apresurarme ni juzgar a la gente prematuramente”.



Hasta el momento no existen razones para pensar que estamos ante un nuevo orden mundial, conceptualización que se ha usado para referirse a un período de la historia de la humanidad que evidencie pruebas fehacientes de cambios dramáticos en las ideologías y en el equilibrio de poderes en el mundo. El primer uso de esta expresión aparece en el documento de los Catorce Puntos del presidente estadounidense Woodrow Wilson, haciendo un llamado, después de la I Guerra Mundial, para la creación de la Liga de Naciones antecesora de la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU).



Vivimos una época de confusión mundial, por lo que habría que preguntarse ¿hacia dónde va el mundo? Y nuestro país, por supuesto, debe estar muy atento a los acontecimientos que suceden a nivel planetario.