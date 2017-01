“Ganar aquí es una hazaña”

Audo Vicente había recorrido el camino en dos ocasiones. Su tercera marcha hacia la corona con los Tigres del Licey le recordó lo difícil que es dirigir en la pelota invernal dominicana. Aún entre todas las adversidades el exitoso estratega dominicano supo imponerse camino a rubricar una firma que será cuesta arriba imitar: tres coronas con tres equipos diferentes. “La gente ve solo un campeonato, pero ganar aquí es una gran hazaña independientemente de quien lo logra”, dijo Vicente durante una entrevista en el programa radial Mañana Deportiva. “Son muchísimos los retos que hay que vencer para poder levantar un trofeo de campeón, Dios te tiene que bendecir grandemente, me ha sacado airoso en varios escenarios como este”.



Vicente se coronó durante la temporada 2012-13 cuando sustituyó al dirigente Ken Oberkfell en los Leones del Escogido, luego llevó a los Gigantes del Cibao la ruta completa y obtuvo el título en la contienda 2014-15.



El mánager, que durante la temporada que acaba de concluir dirigió a las Estrellas Orientales y Toros del Este, fue criticado de manera ácida en el final del Round Robin y durante la última instancia ante las Águilas Cibaeñas, escuadra a la que sus Tigres derrotaron en nueve encuentros.



Él ha mantenido su coherencia cuando señala que no hace caso a las críticas y que está alejado de las redes sociales, escenario por donde más se vierten los cuestionamientos. “No pongo atención a las críticas, porque siempre he dicho que si pudiera complacer a todo el mundo le haría más caso a las críticas. No es que no le tenga respeto a los fanáticos, no se trata de irrespeto a quien tenga una opinión, es que no voy a tener la oportunidad de complacer a todos”, apuntó. “Lo que hago es que obvio eso y pienso en lo que me ha dado resultado. ¿Qué me ha dado resultados? Poner corredores en posición anotadora”. Vicente tuvo marca de 10-8 en sentido general con los Tigres, que le contrataron para sustituir a Patt Kelly después de un arranque de 3-5 en el Round Robin. Audo ahora mira hacia una nueva oportunidad en la Serie del Caribe, evento que le ha sido esquivo durante sus dos anteriores participaciones.



Después de eso, viene un tiempo para la familia, pero también una etapa en la que se declarará hábil para escuchar ofertas de cualquier equipo de la pelota invernal que se interese en sus servicios. Es que el acuerdo entre Vicente y los Tigres era hasta la Serie del Caribe (si ganaban el campeonato) y además no existe ningún compromiso ni siquiera verbal con los Toros del Este, organización a la que no pudo clasificar al Round Robin después de sustituir a Mike Guerrero como capataz. El récord de Vicente al frente de los Toros fue de 12-9. “Quien tenga la intención de que pertenezca a su franquicia me va a llamar y vamos a hablar, sean los Toros, sea el Licey o sea quien sea”, dijo Vicente.

“Hasta el momento las dos partes (Licey y él) estamos de acuerdo. Un acuerdo es un acuerdo. El Licey y yo no hemos echo ni siquiera alusión de hablar de contrato porque tenemos un acuerdo de caballeros hasta que se acabe la Serie del Caribe”.