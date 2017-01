El merengue brilló en su gran fiesta

Le cayó bien al espectáculo “Solo Merengue” el fin de semana largo (porque el lunes no se laboraba), y mejor que coincidió con la efervescencia que dejó el final de la pelota invernal dominicana que encendió el ánimo de fiesta, sobre todo para los liceístas. Además, en Santo Domingo no había otra opción en la cartelera de entretenimiento. Todo eso y mucho más influyó para que la Plaza Juan Barón recibiera el domingo el gran público que no había tenido en años recientes, una multitud que disfrutó la música de cada uno de los 33 merengueros que se reencontraron con la “gloria”.



En definitiva, la segunda versión del espectáculo “Solo Merengue” fue todo un éxito. Amén de la ausencia de Sergio Vargas y Héctor Acosta (quien se marchó del lugar tras alegar que fue citado para las 9:00 p.m, y todavía a las 11 de la noche no había subido a tarima), los egos que salpican a la clase artística no empañaron la entrega musical con la que se celebró que la UNESCO declarara el merengue como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, el evento superó todas las expectativas. Cada uno de los merengueros hizo “magia” para condensar lo mejor de su repertorio entre 15 y 20 minutos, bajo la producción general del empresario Evelio Herrera, la co-producción Rene Solís, y la asistencia de Cachovy, entre otros talentosos técnicos que fortalecieron la plataforma musical. Los integrantes de Merengueros Siglo XXI fueron desfilando desde las 5:20 de la tarde por una doble tarima, dispuestas para que el público no esperara mucho tiempo entre uno y otro artista.



Desde que Silvio Mora dio apertura al evento, la algarabía y el baile no se detuvieron hasta las 2:15 de la madrugada del lunes, cuando miles de personas aún disfrutaban a Eddy Herrera, quien selló la cartelera a ritmo de “El Jardinero”.



Johnny Ventura, Wilfrido Vargas, Fernando Villalona, Los Hermanos Rosario, Fefita La Grande, Tueska, Raffy Matías, Milly Quezada, Carlos David, Peña Suazo, Rubby Pérez, Freddy Gerardo, Divas By Jiménez, El Jeffrey, Kinito Méndez, Batallón Dorado, Juliana, Tierra Seca, Ramón Orlando, Rafely Rosario, Diómedes & El Grupo Mío, Darys Sin Fronteras, Bonny Cepeda, Marcos Caminero, Jovanny Polanco, Krisspy, Dioni Fernández, Aramis Camilo, Henry Hierro-Víctor Roque y la Gran Manzana conectaron, unos más que otros, con la audiencia.



En el evento, patrocinado por Cerveza Presidente y Banreservas, entre otras compañías, fueron reconocidos el empresario Juan Ramón Gómez Díaz, el empresario José Tejeda, el periodista Fausto Polanco, y los locutores Rubén Darío Aponte, Domingo Bautista, Eugenio Mieses, Luisito Beltrán, Claudio Gómez, Ross Peña, Amaurys Aybar y Hansel Castillo.