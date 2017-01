Sacerdote critica que legisladores “cualquiericen” el Día de Duarte

Fray Santiago Bautista lamentó ayer que se maltrate el natalicio de Juan Pablo Duarte, al cambiar su conmemoración para otro día. El sacerdote franciscano-capuchino criticó a los senadores por cualquierizar la fecha del natalicio del Padre de la Patria, lo que indica el poco fervor que se le tiene a la patria y se arrodillan ante otros sectores que no les gusta ver a los jóvenes que rinden honor al patricio y trabajan en el rescate de los valores patrios.



Fray Bautista dijo que el Senado de la República es indiferente en conocer el proyecto de ley sobre modificación de la ley 139-97 que busca rescatar el retorno del Día de Duarte el 26 de enero.



“Al Gobierno le importa un comino dónde esté Duarte. Si a ustedes les queda grande el traje de dominicanos auténticos, quítenselo, por favor, y respetemos esta fecha natalicia”, señaló Bautista.



En rueda de prensa celebrada en la Casa de la Juventud de la Zona Colonial, el sacerdote indicó que de seguir maltratando esa fecha natalicia, Duarte quedará sepultado en el olvido.

“Nunca como ahora ha reinado en la sociedad dominicana la falta de conciencia patriótica y qué mezquino esfuerzo para que dicho proyecto prospere, parece que a algunos de nuestros legisladores no les interesa la salud de la patria”, expresó Fray Bautista.



Pide perdón



Al conmemorarse el día Nacional de la Juventud, el religioso lamentó no cumplir con el mensaje del papa Francisco de ser portadores de buenas noticias.



“Pido perdón al papa por no ser, en estos momentos, portador de buenas noticias a favor de la juventud, porque tenemos jóvenes con pocas oportunidades de querer superarse”, dijo el sacerdote.



En ese sentido, llamó al Ministerio de la Juventud a reconocer que su trabajo con los jóvenes no es solo el 31 de enero, sino el año entero.