Teniente que subió video a redes acusa a coronel de intentar desaparecerlo

31/01/2017 11:07 AM - Libonny Pérez

El segundo teniente del Ejército Raimundo Cabrera Ramírez, quien el pasado mes de noviembre subió un video a las redes sociales donde denunció que el personal militar percibe bajos salarios, aseguró que se fugó del campamento militar porque fue amenazado por un coronel que le ofreció desaparecerlo.

A su llegada a los tribunales del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se la conocería la solicitud de Habeas Corpus, sostuvo que se fue del campamento militar “por la amenaza que recibí de un coronel que me dijo a mí, que a oficiales que divulgaran informaciones a la audiencia pública, se agarraban y se ponían a firmar una carta de un suicidio y se le entregaba a su familia”, señaló.

Agregó que salió a buscar una ayuda y cuando regresó, “ellos no me dejaron entrar, porque la idea de ellos era que yo fuera solo para ellos hacer lo que ellos quisieran conmigo, porque ellos lo que querían era desaparecerme, porque también yo recibí instrucciones de amistades que me dijeron, desaparécete del cuartel porque hay planes en tu contra para desaparecerte hoy”, denunció.

La audiencia de Habeas Corpus que se conocería hoy en la Segunda Sala Penal del Distrito Nacional, fue aplazada para mañana debido a que Cabrera Ramírez llegó tarde a la audiencia.