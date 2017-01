Vargas aclara que la Liga nunca formó parte de acuerdos con PLD

31/01/2017 12:00 AM - Yanessi Espinal

El presidente del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Miguel Vargas, echó un balde de agua fría al sector de su partido que había dicho que la negativa del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) de apoyarlo para dirigir la Liga Municipal Dominicana puso en riesgo la alianza entre ambas organizaciones. “En honor a la verdad nunca ha habido ningún tipo de acuerdo en cuanto a esa instancia, pero estábamos procurando apoyo para lograr la posición”, dijo. Fue enfático en que la decisión del PLD de no apoyar al candidato del PRD a la Liga, Neney Cabrera, pueda afectar la alianza. “Eso no significa bajo ningún concepto que esto tenga que ver con el acuerdo de alianza que hemos hecho, ni que pueda afectar tampoco esta alianza, en eso estamos claros”, subrayó. Dijo que el PRD presentó un candidato con el objetivo de dirigir el organismo en su condición de ser la segunda fuerza municipal del país.



Vargas también negó que haya disgusto en su organización porque supuestamente tienen poca participación en el gobierno del presidente Danilo Medina.



“Todos siempre quieren una mayor participación, pero dentro del marco de los acuerdos hay que hacer lo posible. “Nosotros estamos satisfechos con la vinculación que hemos tenido sobre todo con el presidente de la República”, expresó el también canciller.



Sostuvo que la mayor preocupación del PRD como alianza es que se pongan en marcha los acuerdos programáticos que se hicieron. Sobre ese particular dijo que hay temas que ya se han puesto en ejecución y que esperan que los que están pendientes se inicien pronto.



“Nosotros hemos ido avanzando, es un proceso y el gobierno solo tiene cinco meses y esperamos que en los próximos meses poder insertar más compañeros en la administración pública”, apuntó.