LeBron a Barkley: “Es un resentido”

CLEVELAND. LeBron James se hartó de Charles Barkley. Después de ser criticado por Barkley por cuestionar a la administración de Cleveland, James respondió al exastro de la NBA y ahora comentarista de televisión tras un revés el lunes por la noche en Dallas. James no sólo respondió a las críticas de Barkley, sino que también sacó a relucir algunos incidentes que ha tenido el exjugador. “No voy a permitir que falte el respeto a mi legado”, dijo James a ESPN después que los Cavs perdieron por 104-97 ante Dallas, su octava derrota en 15 partidos en enero. “Yo no lancé a alguien por una ventaja. Jamás escupí a un niño. Nunca tuve una deuda en Las Vegas. Jamás dije ‘no soy un ejemplo a seguir’. Nunca llegué al fin de semana del Juego de Estrellas el domingo porque estuve todo el fin de semana de fiesta en Las Vegas”. “Lo único que he hecho toda mi carrera es representar a la NBA de la mejor manera. Jamás me metí en problemas en 14 años. He respetado el deporte. Pueden publicarlo así”.



Barkley nunca se ha guardado los dardos a la hora de opinar sobre James u otros jugadores, pero el exjugador fue especialmente duro con James la semana pasada después que el astro de los Cavaliers se quejó porque el equipo depende mucho de sus figuras, y cuestionó si la plana mayor estaba contenta con ganar sólo un título.



Barkley indicó que los comentarios de James fueron “inapropiados” y dignos de un “llorón”. James inicialmente no hizo caso a Barkley, al señalar que sólo quería aumentar los ratings de su programa en TNT. Pero, James decidió después que no podía dejar pasar los comentarios y la emprendió contra Barkley, quien nunca ganó un campeonato de la NBA.



“Es un resentido”, dijo. “¿Por qué es creíble lo que dice? ¿Porque está en televisión?”. Agregó que si Barkley quiere seguir con la discusión, sabe dónde encontrarlo. “Si esto lo motiva a querer hablar conmigo, todos conocen el itinerario”, agregó. “El sabe dónde voy a estar. Que no se me acerque durante el Juego de Estrellas a darme la mano con una sonrisa”.



James insistió que Cleveland tiene que jugar mejor, y mientras tanto, prometió que no dejará pasar por alto las críticas.



“Me harté de callarme la boca”, afirmó James. “Hay un nuevo mandamás en la liga”, agregó el estelar de los Cavs.