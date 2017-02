Barkley le responde a James: “Es un malcriado”

Un día después de que LeBron James lo llamara “hater” y desenterrara una historia personal, el analista de TNT, Charles Barkley, afirmó que se mantiene en su crítica al jugador estrella de los Cavaliers.

“Me aferro a lo que dije, no voy a hacer esto personal ... él fue todo un llorón la semana pasada”, dijo Barkley en el programa Waddle & Silvy en ESPN Radio. “... Soy bueno y soy directo, nunca voy a lo personal con un jugador de la NBA”. La semana pasada, Barkley dijo que James estaba siendo llorón al declarar públicamente que los Cavs necesitan traer a otro armador.



“Fue inapropiado. Es un malcriado. Todo lo anterior”, dijo Barkley con respecto a James la semana pasada. “Los Cleveland Cavaliers, le han dado todo lo que ha querido. Tienen la nómina más alta en la historia de la NBA. Quiso a J.R. Smith el verano pasado, se lo dieron. Quería a (Iman) Shumpert el verano pasado. Le dieron a Kyle Korver. Es el mejor jugador del mundo. ¿Acaso quiere a todos los buenos jugadores para él? ¿Acaso no quiere competir? Es un jugador asombroso. Son los campeones defensores”.



James, claramente irritado por los comentarios de Barkley, dijo a Dave McMenamin de ESPN el lunes por la noche que no dejará que Barkley “falte el respeto a mi legado así”, y lanzó algunos dardos personales al miembro del Salón de la Fama.



A pesar de provocar la ira de uno de los nombres más grandes del deporte, Barkley dijo que no planea controlar sus opiniones. “Algunas de las cosas que dijo acerca de mí son correctas, pero eso no hace que el mensaje que he dicho sobre él sea incorrecto”, dijo Barkley.