Famosos del mundo del entretenimiento en números rojos

Las enfermedades y los gastos de lujo excesivos han llevado a la quiebra a muchos famosos, después de ganar millones de dólares. Los gastos millonarios han llevado, por ejemplo, a Johnny Depp al borde de la quiebra, y este no es el primer superastro del cine que lleva a sus exadministradores a la corte alegando mal manejo de su dinero.



Los ex gerentes de negocios de Johnny Depp demandaron al actor argumentando que un estilo de vida lujurioso en el que gasta más de 2 millones de dólares mensuales es la causa de sus recientes problemas financieros y que el astro hizo caso omiso a sus repetidas advertencias. La demanda fue presentada el martes en el Tribunal Superior de Los Ángeles por The Management Group, unas dos semanas después de que Depp demandara a la compañía argumentando que manejó extremadamente mal sus ingresos.



La demanda dice que Depp pagó más de 75 millones de dólares para comprar y mantener 14 casas, incluyendo un chateau francés y una cadena de islas en las Bahamas. Depp también gastó mucho dinero en un yate de 150 pies (45,72 metros), viajes en aviones privados, y obras de arte y objetos de colección de Hollywood que requieren 12 centros de almacenamiento, dice la querella.



Demandas



Agrega que la compañía le advirtió a Depp en repetidas ocasiones que sus gastos estaban fuera de control pero el actor ignoró los consejos de sus asesores.



“Depp, y solo Depp, es completamente responsable de cualquier problema financiero en el que se encuentre hoy”, afirma la demanda.



En el 2009 Nicolas Cage demandó por 20 millones de dólares a su ex gerente de negocios, quien respondió con otra demanda diciendo que los gastos del actor fueron la causa de sus problemas financieros. El caso se resolvió antes de ir a juicio. En el 2009, el actor Stephen Baldwin declaró que debe impuestos por más dedos millones de dólares y que se encuentra en quiebra, tras comprar una propiedad en Nueva York por la que pagó más de un millón.



Debido a su apretada situación financiera, demandó al actor Kevin Costner por las ganancias que obtuvieron luego de vender aparatos que sirven para separar el agua del petróleo, lo cuales se utilizan para limpiar el derrame sucedido en el Golfo de México. Según El Universal, la suma alcanza los 18 millones de dólares.



También la ganadora de un Óscar, Kim Basinger, perdió una demanda interpuesta por los productores de la cinta Boxing Helena, y tuvo que vender la casa donde vivía y pagar US$8 millones más. El juicio fue porque se negó a trabajar en dicha cinta, ya que no le gustaban las escenas sexuales que contenía; pero ya había firmado el contrato.



Malos momentos



Whitney Houston llegó a subastar objetos personales y de sus conciertos, a pesar de ser la “artista más premiada de todos los tiempos”, debido a sus problemas con las drogas. Murió el 11 de febrero del 2012, en el Hotel Beverly Hilton. Tenía deudas por más de 4 millones de dólares.



Nicolas Cage es otro famoso que tiene su historia. Luego de lograr unas ganancias impresionantes que fueron mal administradas en yates, coches, casas y muchos objetos de lujo, el actor sigue negando que haya perdido todo lo que una vez tuvo. Entre sus últimos trabajos prestó su voz para el filme de cavernícolas, “The Croods”.

Una larga lista de deudas que dieron de qué hablar

Las extravagancias y los juicios multimillonarios le hicieron a Michael Jackson vivir rodeado de deudas a pesar de generar una gran cantidad de dinero con sus ventas, sus catálogos musicales o sus conciertos. Sus deudas fueron valuadas en US$500 millones, pero su muerte lo ha convertido de nuevo en un negocio perfecto. Ana Torroja, Burt Reynolds, Toni Braxton, Olga Tañón y MC Hammer, entre otros famosos, han pasado por la misma situación.